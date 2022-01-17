Şanlıurfa'da hemşireye saldırıp aracına zarar veren 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da tartıştıkları hemşireyi darbedip aracına zarar veren hasta yakınları tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli M.A, damar yolu açtığı hasta bir çocuğun yakınıyla tartıştı.
Hemşire M.A, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü hasta yakınından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.
ŞİKAYET DÖNÜŞÜ YOLUNU KESİP SALDIRDILAR
Şikayetinin ardından çalıştığı hastaneye dönerken, kendisini takip eden hasta yakınları tarafından otomobili durdurulan M.A. darbedilerek aracına zarar verildi.
4 GÖZALTI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, "kasten yaralama, mala zarar verme, yağma" suçlamasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
3'Ü TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.