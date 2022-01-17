Şanlıurfa'da hemşireye saldırıp aracına zarar veren 3 kişi tutuklandı

Hemşire M.A, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü hasta yakınından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

ŞİKAYET DÖNÜŞÜ YOLUNU KESİP SALDIRDILAR

Şikayetinin ardından çalıştığı hastaneye dönerken, kendisini takip eden hasta yakınları tarafından otomobili durdurulan M.A. darbedilerek aracına zarar verildi.