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    • Yaşam
    • 18.01.2022 00:26
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    • 18.01.2022 00:35
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    Şanlıurfa'da hemşireye saldırıp aracına zarar veren 3 kişi tutuklandı

    Şanlıurfa'da 4 hasta yakını magandalığa soyundu. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli hemşire M.A, damar yolu açtığı hasta bir çocuğun yakınıyla tartıştı. Daha sonra hasta yakınları tarafından otomobili durdurulan hemşire M.A. darbedilerek aracına zarar verildi.

    Hemşire döven magandalar tutuklandı

    Şanlıurfa'da tartıştıkları hemşireyi darbedip aracına zarar veren hasta yakınları tutuklandı.

    Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli M.A, damar yolu açtığı hasta bir çocuğun yakınıyla tartıştı.

    Hemşire M.A, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü hasta yakınından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

    ŞİKAYET DÖNÜŞÜ YOLUNU KESİP SALDIRDILAR
    Şikayetinin ardından çalıştığı hastaneye dönerken, kendisini takip eden hasta yakınları tarafından otomobili durdurulan M.A. darbedilerek aracına zarar verildi.

    4 GÖZALTI
    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, "kasten yaralama, mala zarar verme, yağma" suçlamasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

    3'Ü TUTUKLANDI
    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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    Haberler Yaşam Şanlıurfa'da hemşireye saldırıp aracına zarar veren 3 kişi tutuklandı
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