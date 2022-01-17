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    • Yaşam
    • 18.01.2022 00:17
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    • 18.01.2022 00:17
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    İzmir Torbalı'da talihsiz adamı bir hırsız önce satırla yaraladı ardından gasp etti

    İzmir'in Torbalı ilçesinde geçtiğimiz günlerde görenleri şoke eden bir olay yaşadı. Göz dönmüş bir hırsız talihsiz adamı önce satırla yaraladı ardından da aracını ve üzerindekileri gasp etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., ‘bıçakla kasten yaralama, ‘oto hırsızlığı’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İHA
    Önce satırla yaraladı ardından gasp etti

    İzmir'in Torbalı ilçesinde, satırla yaralayıp darp ettiği kişinin telefon, cüzdan ve kulanmış olduğu aracı gasp eden şüpheli gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    ÖCE SATIR SONRA GASP
    Olay, 9 Ocak tarihinde Torbalı ilçesi Aydın Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir lokantanın önünde yaralı şahsın olduğuna dair bilgi alan polis ekipleri, zaman kaybetmeden adrese intikal etti. Satırla kolundan yaralanmış ve vücudunda darp izleri bulunan F.A.'ya ulaşan ekipler, F.A.'nın, şüphelinin cep telefonu, cüzdan ve kullanmış olduğu babasına ait aracı alarak kaçtığını söylemesi üzerine geniş çaplı araştırma başlattı. Bu arada adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı F.A., Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    KAÇIRDIĞI ARAÇLA YAKALANDI
    Gasp olayını gerçekleştiren şüphelinin Y.K., isimli şahıs olduğunu tespit eden ekipler, yapmış oldukları çalışmalar sonucunda vücudunda darp izleri bulunan Y.K.'yi kaçmış olduğu araçla birlikte yakaladı. Yapılan aramalarda şüphelinin üzerinden F.A.'ya ait cep telefonu ve cüzdan çıkarken, şahıs ekiplerce gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI
    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., 'bıçakla kasten yaralama, 'oto hırsızlığı' ve 'mala zarar verme' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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