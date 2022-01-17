Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.01.2022 15:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.01.2022 15:58
    ABONE OL

    Sezen Aksu’nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısının skandal sözlerine suç duyurusu

    Sanatçı Sezen Aksu’nun şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva’ya yönelik sözleri nedeniyle avukat Mikail Yılmaz ve beraberindekiler ‘Dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama’dan suç duyurusunda bulundu.

    Sezen Aksu’nun o şarkısına suç duyurusu

    Avukat Mikail Yılmaz, Sezen Aksu'nun Hz. Havva ve Hz. Adem'e 'cahil' ifadesine yönelik ifadesine ilişkin, kamuoyunda infiale yol açabilecek tarzda, İslam peygamberi ilk insan Hz. Adem ve Hz. Havva hakkında kamuya açık şekilde dinin toplumdaki saygınlığını aşağılayıcı ifadeler kullandığını söyledi.

    Yılmaz, "Bu durum İslam dinine inananlar bakımından haklı bir öfke uyandırmıştır. Nitekim şüphelinin Youtube kanalında, Facebook sayfasında ve internet sitesinde birçok kişi tarafından şüpheliye karşı bir öfke oluşmuştur. Bir bütün olarak dava konusu video incelendiğinde İslam dininin peygamberi ilk insan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı aşağılanmakta olduğu açıktır.

    Bu haliyle 'dini değerleri aşağılama' suçunun unsurlarını oluşturan ifadelerin, ifade özgürlüğü sınırları içinde değerlendirilmesi mümkün değildir. İnternet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı alınmasını talep ettik. Ayrıca suçtan elde edilen gelir olduğu için kazancın müsaderesini talep ettik" dedi.

        Sabah'ta yer alan habere göre, Aksu'nun şarkısında geçen ifadelerin İslam'a saldırı niteliğinde olduğunu kaydeden Yılmaz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) uygulamalarında dinsel nefret söyleminin, ifade hürriyeti kapsamı dışında tutulduğunu belirtti.

        KABUL EDİLEMEZ
        Sosyal medya kullanıcıları, şarkının kaldırılmasını istedi. Sezen Aksu'ya tepki gösterdi:
        * Hiç kimse ama hiç kimse, ne dinimize ne de değerlerimize saygısızlık yapamaz


        * Düşünce özgürlüğü dini değerlere hakaret etmek değildir.
        * Sesi güzele değil, sözü güzele sanatçı denir.
        * Niye dini değerlere saldırma ihtiyacı hissedilir? İnanmıyorsan da saygı duy!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Devletten 638 liralık destek! AGİ yerine o istisna geldi
        Haberler Yaşam Sezen Aksu’nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısının skandal sözlerine suç duyurusu
            SON DAKİKA