Değeri tam 3 bin dolar! Sevgili çift, köpeği severek çaldı

Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yatak satın almak için cadde üzerindeki bir işyerinin önüne gelen Nevzat K., yaklaşık 7 yıldır sahibi olduğu 3 bin dolar değerindeki "Badem" isimli Shiwawa cinsi köpeğini dükkanın önüne bıraktı.
KÖPEĞİ ÖNCE SEVDİLER SONRA GÖTÜRDÜLER
İlginç hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın köpeği kucağına aldığı, genç kızın ise bir süre köpeği sevdiği görülüyor. Genç adam köpekle birlikte yürüdüğünün yansıdığı görüntülerde, diğer şüphelinin ise sık sık arkasını dönerek işyerine baktığı, sonrasında da diğer şüphelinin yanına gittiği, ikilinin birlikte uzaklaştığı görüldü.