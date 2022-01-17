Değeri tam 3 bin dolar! Sevgili çift, köpeği severek çaldı

KAĞITHANE POLİSİ KÖPEK HIRSIZLARINI YAKALADI

Olayın ardından işyerinden çıkan Nevzat K. köpeğine seslenerek aramasına rağmen bulamadı. Bunun üzerine işyerinin güvenlik kamera görüntülerine bakan K., köpeğinin iki genç tarafından çalındığını gördü. Bunun üzerine Nevzat K., köpeğinin çalındığını düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkarak önce gençlerin bindiği minibüsün plakasını tespit etti.