Onlarca yıldır çobanlık yapan aile ilk defa gördü: 3 bacaklı oğlak! Hayata tutunmayı başardı

Esen, oğlağın sağ arka bacağının olmadığını gördü. Esen, engelli olarak doğan oğlağın yaşama tutunup tutunamayacağını düşünmeye başladı. Ancak engelli oğlak, büyümeye başladıkça 3 bacağına rağmen diğer oğlaklar kadar hareketli olduğu görüldü.