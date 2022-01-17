Onlarca yıldır çobanlık yapan aile ilk defa gördü: 3 bacaklı oğlak! Hayata tutunmayı başardı

Bayramiç ilçesine bağlı Koşuburnu köyünde annesi Gülistan ve babası Hasan Esen ile birlikte küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hüseyin Esen'in Saanen cinsi keçilerinden biri, yaklaşık 1 ay önce 3 bacaklı oğlak dünyaya getirdi.
Esen, oğlağın sağ arka bacağının olmadığını gördü. Esen, engelli olarak doğan oğlağın yaşama tutunup tutunamayacağını düşünmeye başladı. Ancak engelli oğlak, büyümeye başladıkça 3 bacağına rağmen diğer oğlaklar kadar hareketli olduğu görüldü.
Hüseyin Esen, "Keçimiz yaklaşık 1 ay önce 2 oğlak doğurdu. İlk önce sağlam olan oğlak doğdu. Ardından bu oğlak doğarken ilk önce ön bacakları geldi.