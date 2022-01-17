Yağmur Önüt’ün öldürülmesine ilişkin davada yeniden karar verildi! Annesi gözyaşlarına boğuldu

Üniversite öğrencisi Egemen Vardar, kız arkadaşı Yağmur Önüt'ün, pompalı tüfekle ölümüne neden oldu. İddianameye göre; 19 Nisan 2016'da sanık Egemen Vardar, halasının evine kız arkadaşı Yağmur Önüt ile gitti. Ancak Küçükçekmece'deki evde, av tüfeğiyle şakalaştıkları sırada tüfek ateş aldı. Boynundan vurulan Yağmur hayatını kaybetti. Egemen Vardar hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yıl hapis istemiyle Küçükçekmece Adliyesi'nde dava açıldı. Dosyaya giren bilirkişi raporu ise, davanın seyrini değiştirdi. Raporda av tüfeğinin hiçbir arızasının bulunmadığı, sanığın yakın mesafeden hedef alarak maktule ateş ettiği belirtildi.
Bilirkişi raporunda saçmaların toplu olarak hiç dağılmadan maktulun boyun bölgesine isabet ettiği,madeni para boyutunda bir delik açıldığı da vurgulandı. Bunun üzerine dosya, sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle görevsizlik kararıyla Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme yargılama sonunda, 31 Ocak 2017 günü, sanık Egemen Vardar'ı "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Yağmur Önüt'ün ailesi, karara itiraz etti. İtirazın kabul edilmesinin ardından yargılama sürecine yeniden başlandı. Bugün görülen karar duruşmasında Egemen Vardar'ın 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.
Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya duruşmaya, tutuksuz sanık Egemen Vardar ve Yağmur Önüt'ün annesi katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Egemen Vardar'ın "olası kast ile öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması tabinde bulundu.