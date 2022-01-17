Yağmur Önüt’ün öldürülmesine ilişkin davada yeniden karar verildi! Annesi gözyaşlarına boğuldu

16 YIL 8 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Sabah'ta yer alan habere göre, kararını açıklayan mahkeme heyeti Egemen Vardar'a "Olası kastla öldürme" suçunda 16 yıl 8 ay hapis cezası vererek, tutukladı.



"BEN ARTIK YASIMI TUTKMAK İSTİYORUM"

Duruşma sonrasında maktul Yağmur Önüt'ün ailesi adliye önünde basın açıklamasında bulundu. Yağmur Önüt'ün annesi Sevgi Gürselen "Onun yaşı kadar yıl kadar bile ceza vermediler. 6 yıl uğraştık. Çok şükür ki kızımın katili tutuklandı. Bu dünyada benim kızım için yapacak hiçbir şeyim kalmadı. O yüzden ben artık yasımı tutmak istiyorum rahat rahat. Siz olmasaydınız, bu kadınlar olmasaydı benim sesimi kimse duymayacaktı. Bunu birlikte başardık. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim sizi ve çocuklarınızı korusun. Şaka değilmiş, benim kızım ölmüş. 6 yıldır öldü kızım diyorum. Kemiği bile kalmadı daha yeni ceza verdiler. Aa evet ölmüş ceza verelim, çok teşekkür ederim. Geç gelen adalet adalet midir? Adil olsaydı benim kızımı geri verirlerdi. Benim kızım geri gelmeyecek ki. Benim için adalet yok. Beni burada boşu boşuna uğraştırdılar. Boşu boşuna bekledik. İçeride kötü kötü şeyler söylediler. Benim kızımı yüzlerce başka şekilde öldürdüler. Ben içeride onu dinledim. Kafamda bin türlü öldürülmüş hali var. Bana bunu yaşattılar. Şimdi ceza almış benim suçum ne? Ben ömür boyu kızımın binlerce kez öldürülmüş halinin hayalini bilerek yaşayacağım" şeklinde konuştu.