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    • Yaşam
    • 17.01.2022 17:12
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    • 17.01.2022 17:12
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    Bağcılar'da kan donduran cinayet! Aynı evde yaşadığı kişi tarafından öldürüldü

    İstanbul Bağcılar'da yabancı uyruklu bir şahıs, aynı evde yaşadığı alkollü şahıs tarafından bıçaklandı. Yaralanan kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, polis katili yakalamak için çalışma başlattı.

    Kan donduran cinayet! Aynı evde yaşadığı kişi tarafından...

    Bağcılar'da yabancı uyruklu bir kişi, aynı evde yaşadığı alkollü şahıs tarafından bıçaklandı. Yaralı şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

    Olay Bağcılar Demirkapı Mahallesi, 1698 Sokak üzerindeki bir evde gece 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı apartmanın 2. katında oturan Georgi Shirulize (33) isimli yabancı uyruklu kişi ile aynı evde yaşayan alkollü şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüdü kavgaya dönüştü. Kimliği belirlenemeyen kişi, Georgi Shirulize'yi bıçakla yaralayıp kaçtı. Sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokağı güvenlik çemberine aldı. Eve gelen sağlık ekipleri Shirulize'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulunurken, Georgi Shirulize'yi öldürüp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Bağcılar'da kan donduran cinayet! Aynı evde yaşadığı kişi tarafından öldürüldü
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