Kaş yapayım derken göz çıkarmak! Yılanla şaka olmaz şov yapayım derken bir anda yüzüne saldırınca...

Jay Brewer, "İşte bazılarınızın beklediği görüntü" diyerek paylaştığı videoda, yılanın çürümekte olan yumurtalarını kurtarmaya çalışıyordu. Brewer, "30 yılı aşkın süredir bu işi yapıyorum ama yine de kazalar olabiliyor" dedi.