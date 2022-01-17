Kaş yapayım derken göz çıkarmak! Yılanla şaka olmaz şov yapayım derken bir anda yüzüne saldırınca...
Jay Brewer isimli sosyal medya fenomeni adam 30 yılı aşkın süredir sahibi olduğu hayvanat bahçesinde dehşeti yaşadı. Yılanlar ve sürüngenlerle ilgilenen adam maceralarını sosyal medyada paylaşıyor. Paylaşımları takipçleri tarafından yakından takip edilen Jay Brewer'ın paylaştığı son video izleyenleri dehşete düşürdü. Yaşadığı saldırı sonrasında hayatının şokunu yaşayan Jay Brewer bakın sonrasında ne yaptı.
17.01.2022 17:18
- Son Güncelleme: 17.01.2022 17:18
KANLAR İÇİNDE KALDI
Hayvanat bahçesi sahibi Jay Brewer, sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerle, 3 milyon takipçisini dehşete düşürdü. Brewer, devasa bir yılan tarafından yüzünden ısırıldığı görüntüleri paylaştı.
Jay Brewer, "İşte bazılarınızın beklediği görüntü" diyerek paylaştığı videoda, yılanın çürümekte olan yumurtalarını kurtarmaya çalışıyordu. Brewer, "30 yılı aşkın süredir bu işi yapıyorum ama yine de kazalar olabiliyor" dedi.
500 BİNDEN FAZLA KEZ İZLENDİ
İzleyicileri dehşete düşüren görüntüler kısa sürede 500 binden fazla kez izlenirken, Jay Brewer'ın yüzünün kanlar içerisinde kaldığı dikkat çekti.