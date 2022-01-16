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    • Yaşam
    • 16.01.2022 20:43
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    • 16.01.2022 20:43
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    Son dakika: Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 1 ölü 10 yaralı var

    Son dakika haberi... Adana'nın Yüreğir ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde tarım işçilerini taşıyan minibüs sulama kanalına devrildi. Minibüsün devrilmesinin ardından 1 işçi öldü 10 kişi ise yaralandı.

    AA
    Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 1 ölü

    Son dakika haberi... Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen, tarım işçilerini taşıyan minibüs, merkez Yüreğir ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde boş sulama kanalına devrildi.

    İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Minibüs içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri Recep E'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Sürücü ile minibüsteki 9 yaralı ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Recep E'nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 1 ölü 10 yaralı var
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