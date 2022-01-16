Denizli'de korkunç olay! Parfüm satmak için girdiği hastanedeki iki doktoru rehin alıp, tehdit etti

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hasta yakınlarının kartını kullanarak çocuk pediatri servisine çıkan ve sağlık çalışanlarına parfüm satmak isteyen Uğur Çalışkan (35), servisi terk etmesini isteyen 2 asistan doktoru kapıyı kilitleyerek rehin aldı.
Tehditler de savuran Çalışkan'a engel olmak isteyen doktorlardan biri kolundan yaralandı. Yaralanan doktorun anahtarı alıp kapıyı açması üzerine saldırgan, özel güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildi.
İKİ DOKTORU REHİN ALIP, TEHDİT ETTİ
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Pediatri Servisi'nde yaşandı. Bir hasta yakınının kartını alan Uğur Çalışkan, hastaneye girip ikinci kata çıktı. Çalışkan, çocuk pediatri servisinde çocuk sağlığı ve hastalıkları asistan doktorları Begüm Yağmur Bakkalcı ve Osman Gazi Sağlam'ın bulunduğu doktor odasına girdi.