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    • Yaşam
    • 16.01.2022 21:12
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    • 16.01.2022 21:22
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    Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de facia! İntihar eden genç, buz pistine çakıldı

    Son dakika haberi... İstanbul Bahçelievler'de akşam vakti görenleri şoke eden bir gelişme yaşandı. Bir AVM’de yabancı uyruklu şahıs, 3. kattan atlayarak intihar etti.

    İHA
    İstanbul’da bir AVM’de facia!

    Son dakika haberi... İstanbul Bahçelievler'de akşam vakti görenleri şoke eden bir gelişme yaşandı.

    Bir AVM'de yabancı uyruklu şahıs, 3. kattan atlayarak intihar etti.

    Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Bahçelievler'de bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre 23 yaşlarında olduğu tahmin edilen yabancı uyruklu bir şahıs, 3. kattan atlayarak buz pistine çakıldı. Kanlar içinde kalan şahsa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından şahıs hastaneye kaldırıldı.

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