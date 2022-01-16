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    Sahte tuğgeneral ve yüzbaşı, 5 kişiyi dolandırmaya kalktı

    MİT, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta İzmir olmak üzere Ege bölgesinde kendisini tuğgeneral olarak tanıtan Tayfun G.'nin yanındaki M.Z.'yi de yüzbaşı koruması olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandırdığı bilgisine ulaştı. 5 kişiyi dolandırmak üzereyken yakalandı.

    Tühgeneral!

    MİT, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta İzmir olmak üzere Ege bölgesinde kendisini tuğgeneral olarak tanıtan Tayfun G.'nin yanındaki M.Z.'yi de yüzbaşı koruması olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandırdığı bilgisine ulaştı.

    Ekipler, zanlıların Çiğli'de bir kafeteryada 5 kişi ile buluşacağını belirledi. Şüpheliler buluşmada kıskıvrak yakalanarak gözaltınca alındı. Üzerlerinde, TSK kimliği, 1 tabanca ve 6 mermi çıktı. Tayfun G.'nin sahte kimlikte gerçek ismini kullandığı, ancak soyadını 'Dündar' olarak değiştirdiği belirlendi.

    Tayfun G.'nin kendisini MİT personeli olarak tanıtıp, Bursa, Mersin, Antalya, Ankara ve Denizli'de ticaret yapan kişilere elindeki sıfır otomobil, yüklü miktarda sıvı yağ ve şeker bulunduğunu, bunları satacağını söyleyerek dolandırmaya çalıştığı öğrenildi.

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