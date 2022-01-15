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    • Yaşam
    • 16.01.2022 00:36
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    • 16.01.2022 00:40
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    Aydın'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın hastanelik oldu!

    Son dakika haberleri... Sokak köpeği saldırılarının son adresi Aydın oldu. Söke ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan 63 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

    Sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti

    Aydın'ın Söke ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 63 yaşındaki kadın hastaneye ayrıldı.

    Çeltikçi Mahallesi'nde evine giden Sabriye Erdem, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

    Çevreden durumu fark eden vatandaşlar, kadını köpeklerin saldırısından kurtardı.

    Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine götürüldü.

    Hastanede tedavisi devam eden Erdem'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Erdem, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızı izlemeye gittik Aydın'a. Onu seyrettikten sonra eve döndük. Eve doğru gelirken iki tane köpek önüme geçti. Köpek birden göğsümün üstüne atlayarak hem kolumu ısırdı hem de köpekle beraber yere düştüm. Ondan sonra hiç kalkamadım. Apartmanda gören 3 adam bir bayan geldiler kolumu köpeğin ağzından çıkardılar. Fakat ne yaptıysam yerimden kalkamadım. Ambulans çağırdılar ve beni hastaneye getirdiler." ifadelerini kullandı.

    Kendisinin yerinde bir çocuğun da olabilme ihtimaline dikkati çeken Erdem, "Orada diğer insanlar olmasaydı parçalardı o köpekler. Ben gerçekten çok kötü olmuştum. Allah kimsenin başına böyle bir saldırı vermesin." dedi.

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