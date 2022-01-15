Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.01.2022 18:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.01.2022 18:37
    ABONE OL

    İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı! O anlar kamerada

    İstanbul Kağıthane'de sokakta uyuşturucu alışverişi yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin, uyuşturucu alışverişi yaptığı anlar ile polisin suçüstü şüpheliyi yakalaması kameralara yansıdı.

    Zehir tacirlerine suçüstü

    İstanbul Kağıthane'de sokakta uyuşturucu alışverişi yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

    ŞÜPHELİ ŞAHIS TAKİBE ALINDI
    Polis ekipleri, dün gece saat 01.00 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde tedirgin davranışlar sergileyen bir kişiyi takibe aldı.

    ELEKTRİK TRAFOSUNDAN BİR ŞEYLER ALDI
    Otomobilinden inen kişinin sokakta bulunan elektrik trafosunun yanından bir şeyler aldığı tespit edildi.

    Şüpheli otomobiline binmek üzereyken, yakalandı. O.Y. isimli şüphelinin trafonun yanından aldığı kağıdın içinden 4 adet uyuşturucu hap çıktı. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, trafoya bir süre önce Ü.A. isimli kişinin uyuşturucu maddeleri bıraktığını tespit etti.

        EVİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
        Ü.A. da evine yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde 0.92 gram kubar, 1,05 gram metamfetamin, 45,98 gram bonzai, 2 adet telefon bulundu.

        Ü.A.'nın detaylı yapılan sorgulamasında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve yaralama gibi suçlardan kaydının olduğu belirlendi.

        2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin, uyuşturucu alışverişi yaptığı anlar ile polisin suçüstü şüpheliyi yakalaması kameralara yansıdı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Büyükşehir’le şifa kapınızda!
        Haberler Yaşam İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı! O anlar kamerada
            SON DAKİKA