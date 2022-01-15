İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı! O anlar kamerada

İstanbul Kağıthane'de sokakta uyuşturucu alışverişi yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
ŞÜPHELİ ŞAHIS TAKİBE ALINDI
Polis ekipleri, dün gece saat 01.00 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde tedirgin davranışlar sergileyen bir kişiyi takibe aldı.
ELEKTRİK TRAFOSUNDAN BİR ŞEYLER ALDI
Otomobilinden inen kişinin sokakta bulunan elektrik trafosunun yanından bir şeyler aldığı tespit edildi.
Şüpheli otomobiline binmek üzereyken, yakalandı. O.Y. isimli şüphelinin trafonun yanından aldığı kağıdın içinden 4 adet uyuşturucu hap çıktı. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, trafoya bir süre önce Ü.A. isimli kişinin uyuşturucu maddeleri bıraktığını tespit etti.