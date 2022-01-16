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    • Yaşam
    • 16.01.2022 14:46
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    • 16.01.2022 15:04
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    Kıyafeti beğendi mankeniyle beraber çaldı! Yer: Zeytinburnu

    İstanbul Zeytinburnu'nda ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar giyim mağazasının önünde bulunan kıyafetleri cansız mankenle birlikte çalarak kayıplara karıştı.

    Kıyafeti beğendi mankeniyle beraber çaldı

    Zeytinburnu'nda bir giyim mağazasının önünde bulunan cansız mankenin üstündeki kıyafetleri gözlerine kestiren hırsızlar, kıyafetiyle birlikte mankeni de çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Kıyafeti beğendi mankeniyle beraber çaldı



    Olay, geçen hafta Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan giyim mağazası yakınına gelen 2 hırsız mağazayı gözüne kestirdi. Daha sonra şüphelilerden biri mağaza önüne gelerek etrafı kolaçan ederken, kimsenin olmadığını fark eden diğer şüpheli cansız mankeni kucaklayarak kaçtı. Mağaza sahibi 2 gün sonra dükkân çevresindeki ara sokakta cansız mankeni parçalanmış şekilde buldu.

    "HIRSIZLIK ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR"
    Yaşanan hırsızlık olayından sonra mağazanın önüne cansız manken koyamadığını belirten dükkân sahibi Furkan Burhan, "Ben çalındığı zaman görmedim. Güvenlik kamerasından fark ettim. İlk başta yukarı bakıyor. Sonra kimsenin olmadığını görünce alıp koşa koşa kaçıyor.

        Kapının önüne manken koyamıyorum. Hırsızlık almış başını gidiyor. Olaydan sonra ben araştırdım birkaç gün ilerdeki esnafların yanına gittim. Esnaflar, mankenin 2 gün boyunca orada olduğunu söylediler. Üstünde bin 500 liralık ürün vardı onları alıp mankeni atmışlar" dedi.

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