Kıyafeti beğendi mankeniyle beraber çaldı! Yer: Zeytinburnu

Kapının önüne manken koyamıyorum. Hırsızlık almış başını gidiyor. Olaydan sonra ben araştırdım birkaç gün ilerdeki esnafların yanına gittim. Esnaflar, mankenin 2 gün boyunca orada olduğunu söylediler. Üstünde bin 500 liralık ürün vardı onları alıp mankeni atmışlar" dedi.

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