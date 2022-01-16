Apartman dairesine ’kaçak göçmen’ baskını: 10 gözaltı





Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Baskında Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen ile göçmen ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı. Uzun süredir dairede kalan ve nefes almakta zorluk çeken göçmenler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından emniyete götürüldü. Kaçak göçmenlerin 21 gün süren yolculuğun ardından Afganistan'dan Van'a ulaştıkları belirlendi. Göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.