İstanbul Bayrampaşa'da kiracısına baltayla dehşeti yaşatan 93 yaşındaki adam konuştu: Yine yapacağım

Bayrampaşa'da zammı kabul etmeyen kiracısının kapısını baltayla kırıp içeri giren ve evi dağıtan saldırgan konuştu. 93 yaşındaki Naim Akgün, "Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım. Başka çaresi yok çünkü. Neye mal olursa olsun kıracağım" dedi.
Olay, geçen çarşamba günü 23.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 93 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün, bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı.
Kiracılarının çıkmak istememesi ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine Naim Akgün, baltayla kapıya dayandı. Naim Akgün, eline aldığı baltayla dış kapıyı kırıp içeri girdi. İçeride aile olmasına aldırmadan evin diğer kapılarını da baltayla parçaladı. Ev sahibinin baltayla daire kapısının kırdığı anlar, ise bina sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Olay sonrası gözaltına alınan Naim Akgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken oğlu İhsan Akgün tutuklandı. Serbest bırakılan 93 yaşındaki Naim Akgün, açıklamalarda bulundu.