İstanbul Bayrampaşa'da kiracısına baltayla dehşeti yaşatan 93 yaşındaki adam konuştu: Yine yapacağım

"PAZARTESİ GÜNÜ 7-8 CAMINI KIRACAĞIM"

Naim Akgün, "Üç sene önce kiraya verdik. 'Torunlarım gelip bana bakacak' dedim. Yedinci katta tek başıma yaşıyorum. Çıkmalarını söyledim, çıkmadılar. Böyle bir şey yaşandı. Benim çocuğu içeri attılar, İhsan'ı hapse attılar. Kirayı 4 bine çıkaracağımı söylemişler öyle bir şey yok. 6 aydır 7 aydır para vermediler. Ben bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Başımıza iş açtılar. Ben 93 yaşındayım. Bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Biz bunlara yer bulduk. Yeri beğenmediler, pahalı dediler kötü dediler" dedi.