Gözyaşları Aysel oldu (Yaşam haberleri)

Yalova'da Ahmet Tanju Gürleş'in (40) kullandığı çöp kamyonu, önceki gün okula gitmek için yola çıkan Aysel Şendirekler'e (10) çarptı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kız, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Gürleş, tutuklandı. Dün küçük kızın evinin önünde helallik alınmasından sonra cenaze gözyaşları içinde Yalova Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

ÇEKİÇLE VAHŞET!

Ankara'da kahvehanesi bulunan Hasan Hüseyin Akkuş, işyerinde öldürüldü. Zanlı olarak gözaltına alınan arkadaşı Volkan Aydın "Akkuş uyuyordu. Daha önce kendi annesine kötü davrandığını ve kadının ağladığını görmüştüm. Bu duruma çok içerlenmiştim. Akkuş'u uyandırıp annesine yaptığı bu davranışı konuşmak istediğimi belirttim. Tepki gösterice, çekiçle yüzüne ve kafasına vurarak öldürdüm" dedi.

USTA YAZAR VEFAT ETTİ

Minyeli Abdullah ve Maznun kitaplarıyla tanınan ünlü yazar Hekimoğlu İsmail, 90 yaşında hayata gözlerini kapadı. Asıl adı Ömer Okçu olan usta isim, bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi altındaydı.

117 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 117 milyon 401 bin 522 lira devretti. 5 bilen 1 kişi 530 bin 495 lira, 4 bilenler bin 297'şer lira, 3 bilenler 97'şer lira, 2 bilenler ise 9 lira 90'ar kuruş alacak.

ACI MANEVRA!

Karaman-Konya otoyolunda hafif ticari aracın sürücüsü Merve Cingöz, önceki akşam aniden yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yapınca refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Merve Cingöz ile araçta bulunan oğlu Ege Barçın, Mediha Barçın ve Emine Çay yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde kalbi duran sürücü Merve'nin oğlu Ege Barçın ve Mediha Barçın ile Merve Cingöz ve Emine Çay Çağrılan, sağlık ekiplerince Karaman eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

O DUVAR YIKILDI

Kayseri Talatpaşa'da müstakil bir evde yaşayan Mehmet Yeşilağaç, bir süre önce satın aldığı evinin yanındaki arsadan geçen yolu duvarla kapattı. Kocasinan Belediyesi yetkilileri de duvarla kapattığı yolu açması için Yeşilağaç'ı ikna etmeyi başardı. Mahalleye gelen belediye ekipleri, duvar ustası olan Yeşilağaç'ın yola ördüğü duvarı ve sürgülü demir kapıyı kaldırarak yolu trafiğe açtı. Açılan yoldan ilk geçen araç da Yeşilağaç'ın emektar bir kullandığı minibüs oldu.

SPORTMEN!

Avustralya Açık Tenis Turnuvası, bu kez bir skandalla gündeme geldi! Sırp tenisçi Novak Djokovic, 5 Ocak'ta turnuvaya katılmak için Avustralya'ya gitti. Ancak COVİD-19 aşısı olmadığı için ülkeye kabul edilmedi! Avustralya Federal Mahkemesi'ne yaptığı itiraz kabul edilip iptal edilen vizesi geri verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Göç Bakanı Alex Hawke'dan şoke eden hamle geldi. Hawke, Djokovic'in vizesi bir kez daha iptal etti. Rekortmen Sırp raket, dün Avustralya Federal Mahkemesi'ne ifade verdi. Ardından gözaltına alınarak göçmenlerin tutulduğu otele gönderildi. Djokovic'in turnuvaya katılıp katılamayacağı, bugün belli olacak.

AH SANAL DÜNYA

Metaverse çılgınlığı sınır tanımadı. Dünyanın sanal haritasından arsaların satışa sunulduğu ortama ilgi arttı. Türkler de bu evrenden geri kalmadı! Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Murat Keçeciler, OVR isimli sitede geçen hafta 80 bin arazi satışı olduğunu bunun 20 binini ise Türklerin yaptığını açıkladı! "Herkes, ileride değerlenir diye arsa alıyor. Sanal arsa fiyatları, neredeyse gerçek hayattaki arsa fiyatlarına ulaştı. Böyle giderse de ciddi sıkıntı olacak" açıklaması yaptı.

VAHŞİ BATI!

ABD'de soyguncular, son aylarda yük ve kargo trenlerini trenleri hedef seçti. Los Angeles'ta Union Pacific treni şehir merkezinden geçerken yavaşladığı sırada hırsızların radarına girdi. Aralarında Amazon ve REI'nin ürünlerinin de olduğu kargolar, hırsızlar tarafından talan edildi. Union Pacific yetkilileri, hırsızlıkları engellemek için trenlerde sıkı güvenlik önlemi almaya başladıklarını bildirdi.

YOK ARTIK

Türkiye bunu da gördü. Kadıköy'de Ayla Tantuni'de işletme sahibinin çöpten yemek artıklarını topladığı görüntüler şok etkisi yarattı. Aç gözlü patron, çöpteki biberlerin, hatta etlerin yeniden servis edilmesini istedi. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde "Müşteri elini sürmüyor, ağzıyla ısırmıyor, tabakta kalıyor. Niye çöpe atalım yazıktır günahtır. Et altın değerinde. Hepinizin izinlerini iptal ediyorum" dedi. Şok gürüntüler nedeniyle Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü'nün, inceleme başlattığı belirtildi.

KORKU FİLMİ

Bursa Karacabey'de güvenlik görevlisi Orcay Korku, eşi Gözde'yi öldürdükten sonra bir kurşun da kendi başına sıktı. Cinayet nedeni ise şaşırttı: Hala eski eşiyle görüşüyor.

ÇELİK BİLEK RAŞİD

Bursalı Raşid Mavigil, annesinin hastalığı nedeniyle yürüme engelli dünyaya geldi. Fakat o, engelleri bir bir geçti. Romanya'daki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na gitti. Sağ kolda birinci, sol kolda da ikinci geldi.

HAYIRLI MiRAS

Hasya çift, kızlarına fazladan bir daire bıraktı. Yargıtay da onadı: Hayırlı evlada fazla miras verilebilir.

MASKELİ KOPYA

Sakarya'da ehliyet sınavı yapıldı. Maskelerine kamera gizleyen 3 aday kopya çekerken yakalandı.