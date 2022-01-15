Son dakika: İstanbul'da kar yağışı etkisini gösteriyor! Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçeşehir, Arnavutköy...

Kar yağışını görünce sokağa çıktığını söyleyen Sevilay Yaman ise, "Seneler sonra ilk defa kar yağdı. Ailecek karın tadını çıkarmak için çıktık sokaklara. Kar topu oynamak istiyoruz ama daha o kadar birikmedi. Umarım böyle devam eder ve birikir ki, biz de mutlu bir şekilde kar topu oynarız. Her yer bembeyaz oldu, beklenen o görüntü geldi sonunda" diye konuştu.