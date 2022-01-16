Kadıköy'deki tantunici Rıza Şimşek'ten tepki çeken görüntülerle ilgili skandal savunma...

Kadıköy'de bir tantunicide çekilen görüntüler tepkiye neden oldu. İşletme sahibinin çöpe atılan yiyecekler 'israf oluyor' diye çalışanları azarladığı ve çöpleri karıştırıp biberleri tek tek toplattığı görüldü. Görüntülerde yer alan tantunicinin sahibi olayla ilgili açıklama yaptı. Rıza Şimşek ise suçlamaları kabul etmeyerek yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı ve görüntüleri sızdıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

"BEN YOKKEN BÖYLE OLUYOR DEMEK Kİ"