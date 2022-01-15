Kadıköy'deki tantunicide mide bulandıran görüntü! Çöpe atılanlar toplanıp tekrar müşteriye sunuldu
İstanbul'da mide bulandıran gıda terörü ortaya çıktı! Kadıköy'de, her gün yüzlerce kişinin yemek yediği bir tantunicide akılalmaz görüntüler izleyenlere pes dedirtti. Görüntülerde işletme sahibi tarafından, çöpe atılan biberlerin tekrar yenilmek üzere çalışan işçilere toplatıldığı görülüyor. Gelen şikayetler sonrasında zabıta ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri de ürünlerden numune topladı.
15.01.2022 11:20
- Son Güncelleme: 15.01.2022 11:22
Çalışanların tek tek biberleri ayıkladığı sırada işletme sahibinin ''İsraf oluyor, bunlar ısırılmamış bile, tekrar yıkatacağız. Niye çöpe atalım?'' diye ikazda bulunması dikkat çekti.
Restoranda müşterilere servis edilen ancak müşterilerin tabağında bırakıp yemediği biberler, işletme sahibinin isteğiyle, tekrar servis edilmek üzere çalışan işçilere çöpten toplatıldı.
"NİYE ÇÖPE ATALIM"
Olaya ilişkin çekilen görüntülerde işletme sahibi tarafından çalışanların hem azarlandığı hem de çöpe atılan biberleri tek tek ayıkladığı görülüyor.