İstanbul mobilya fuarı ne zaman ve nerede açılacak? İstanbul mobilya fuarı 2022 katılımcı listesi!

2022 İstanbul mobilya fuarı hakkında araştırmalar hızlandı. Dünyadan farklı projeler ve tasarımların yer alacağı dev fuarın gerçekleştirileceği tarih ver yer belli oldu. Peki İstanbul mobilya fuarı ne zaman başlayacak? İstanbul mobilya fuarı nerede açılacak? İşte İstanbul mobilya fuarı 2022 katılımcı listesi ve diğer detaylar...
İSTANBUL MOBİLYA FUARI NE ZAMAN VE NEREDE AÇILACAK?
2022 İstanbul mobilya fuarı 25-30 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Fuarın açılacağı mekan ise TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi olarak belirlendi.
Alım ve ihracat heyetlerinin katılacağı fuarda ofis mobilyaları, dünyadan farklı projeler ve tasarımlar yer alacak. Mobilya sektöründe tren belirlediklerini söyleyen Mod Tasarım Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sicim, "İstanbul Mobilya Fuarı'nda Salon 4 Stant 413/A'da olacağız. Bu yıl sektörün kalbinin atacağı fuar eş zamanlı olarak iki yan yana fuar alanı olan "TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi" ve "İstanbul Fuar Merkezi"nde düzenlenecek" dedi.
Sicim, fuara ilişkin açıklamasının devamında, "'Avrupa'nın En Büyük Mobilya Fuarı' olan "İstanbul Mobilya Fuarı"nda hem üretici hem proje sahipleri ve mimarlar olmak üzere mobilya denince akla gelen tüm paydaşlarla bir araya geleceğiz. Tüm dünyadan proje sahipleri ve mobilya ilgili temsilciler fuarda olacaklar. Mod Tasarım olarak koleksiyonumuzun lansmanına katılım talepleri de oldukça yoğun, bu ilgi bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.
"FUAR İÇİN ÇOK YOĞUN GÖRÜŞME TAKVİMİMİZ HAZIR"
Önemli görüşme talepleri aldıklarını belirten Mod Tasarım Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sicim, "TÜYAP, Mos Fuarcılık iş birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteği ile kıtaları kesiştiren İstanbul'da Avrupa'nın en büyük mobilya fuarına imza atıyoruz. Mod Tasarım olarak fuarda yerimizi aldık, tüm proje sahipleri, mimarlar, son tüketiciler ve paydaşlarımızı fuarımıza bekliyoruz.