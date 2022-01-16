İstanbul mobilya fuarı ne zaman ve nerede açılacak? İstanbul mobilya fuarı 2022 katılımcı listesi!

Sicim, fuara ilişkin açıklamasının devamında, "'Avrupa'nın En Büyük Mobilya Fuarı' olan "İstanbul Mobilya Fuarı"nda hem üretici hem proje sahipleri ve mimarlar olmak üzere mobilya denince akla gelen tüm paydaşlarla bir araya geleceğiz. Tüm dünyadan proje sahipleri ve mobilya ilgili temsilciler fuarda olacaklar. Mod Tasarım olarak koleksiyonumuzun lansmanına katılım talepleri de oldukça yoğun, bu ilgi bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"FUAR İÇİN ÇOK YOĞUN GÖRÜŞME TAKVİMİMİZ HAZIR"

Önemli görüşme talepleri aldıklarını belirten Mod Tasarım Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sicim, "TÜYAP, Mos Fuarcılık iş birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteği ile kıtaları kesiştiren İstanbul'da Avrupa'nın en büyük mobilya fuarına imza atıyoruz. Mod Tasarım olarak fuarda yerimizi aldık, tüm proje sahipleri, mimarlar, son tüketiciler ve paydaşlarımızı fuarımıza bekliyoruz.