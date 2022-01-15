İstanbul'daki köklü vakıf lisesinde öğretmen olan Patrick Hoffman'ın cinsel içerikli filmlerde oynadığı ortaya çıktı

Köklü eğitim kurumu, Almanca öğretmeninin karıştığı skandalla sarsıldı! Şaşkına çeviren olay, İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. Berlin doğumlu Patrick Hoffman (35), kısa süre önce ünlü vakıf liselerinden birinde öğretmenliğe başladı. Ancak öğretmenin cinsel içerikli filmlerde rol aldığı iddiası vardı! Üstelik bu skandalı bir öğrencisi ortaya çıkardı! Durumu öğrenen aileler, soluğu okulda aldı! Yönetime, 'Öğretmeni okuldan atın' baskısı yaptı.



NİYE ARAŞTIRILMADI?

Okul yönetiminin yaptığı incelemede, yetişkin filmlerinde rol alan kişinin Almanca öğretmeni Patrick olduğu anlaşıldı! Bunun üzerine sapık öğretmen derhal görevden alındı. Veliler ise isyan bayrağını açtı. Yaşanan skandalın kabul edilemez olduğunu açıkladı. "Çocuklarımızı emanet ettiğimiz kurum, öğretmeni araştırmadan nasıl işe alır?" diyerek dert yandı!



LİSEYİ KARIŞTIRAN VİDEOYU ÖĞRENCİ FARK ETTİ

İddiaya göre Patrick Hoffman'ın videosunu, bir öğrenci fark etti. Hemen idareye durumu bildirdi. Skandal, ailelerin de kulağına gitti! Sapık öğretmenin görevine son verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN