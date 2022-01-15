57 yaşındaki hasta domuz kalbi nakledilerek hayata bağlandı! Uzmanlar ameliyatı yorumladı

TIP dünyası, geçtiğimiz günlerde büyük bir başarıya şahitlik etti. Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Kalp Cerrahı Prof. Dr. Mohammed Mohiuddin ve ekibi, önce bir domuzun genetiğini değiştirdi. Ardından hayvanın kalbini, 57 yaşındaki David Bennett'a 7 saat süren operasyonla nakletti. Üç gün yoğun bakımda kalan Bennett, ölümcül kalp hastalığını yendi. Türkiye'de ilk çift kol, ilk yüz ve dünyada ilk rahim nakliyle doğuma imza atan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan da bu heyecan verici ameliyatı değerlendirdi. Prof. Dr. Ömer Özkan, nakil için "Çığır açıcı çalışma" dedi. Başarılı kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Ömer Bayezid ise şunları söyledi: Domuzun avantajı kalbinin insana boyut olarak en yakın kap olması. Bu nakilin sonuçları henüz belli değil. Başarılı olursa dünyada yeni bir yol açar. (ERDOĞAN ÖZTÜRK)