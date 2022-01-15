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    57 yaşındaki hasta domuz kalbi nakledilerek hayata bağlandı! Uzmanlar ameliyatı yorumladı

    ABD’de bir ilke imza atıldı. 57 yaşındaki hasta domuz kalbi nakledilerek hayata bağlandı! Prof. Dr. Ömer Özkan ve Kalp Cerrahı Prof. Dr. Ömer Bayezid tarihe geçen ameliyatı yorumladı: Çığır açan bir çalışma... İşte sizler için derlediğimiz 15 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Cesur yürekler

    TIP dünyası, geçtiğimiz günlerde büyük bir başarıya şahitlik etti. Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Kalp Cerrahı Prof. Dr. Mohammed Mohiuddin ve ekibi, önce bir domuzun genetiğini değiştirdi. Ardından hayvanın kalbini, 57 yaşındaki David Bennett'a 7 saat süren operasyonla nakletti. Üç gün yoğun bakımda kalan Bennett, ölümcül kalp hastalığını yendi. Türkiye'de ilk çift kol, ilk yüz ve dünyada ilk rahim nakliyle doğuma imza atan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan da bu heyecan verici ameliyatı değerlendirdi. Prof. Dr. Ömer Özkan, nakil için "Çığır açıcı çalışma" dedi. Başarılı kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Ömer Bayezid ise şunları söyledi: Domuzun avantajı kalbinin insana boyut olarak en yakın kap olması. Bu nakilin sonuçları henüz belli değil. Başarılı olursa dünyada yeni bir yol açar. (ERDOĞAN ÖZTÜRK)



    TOKA DEĞİL KURŞUN
    Futbolcu Ahmet Çalık'ın ölümüyle birlikte emniyet kemeri tokası gündeme geldi. Satışı yasak olan tokanın aksesuarcı ve internette 10 liraya satıldığı belirlendi. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Bu tokayla kendinize kurşun atıyorsunuz" dedi. Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen Ahmet Çalık (27), salı günü Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Çalık'ın aracında ikaz sesini kapatmak için emniyet kemerini kesip tokasını taktığı bu yüzden otomobilden fırladığı belirlendi. Bu durum oto aksesuarcılarda ve internet sitelerinde 10 liraya satılan 'tokanın' neden olduğu tehlikeyi gündeme getirdi. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Emniyet kemeri sizin can simidiniz. Kemer takmadan seyahat etmek yüzme bilmeyen birinin simit takmadan deniz girmesi demek. İnsan canı 10 liraya satılıyor. Bu toka satılmamalı" dedi.



    CAMİLERİ BİLE SATIYORLAR
    Metaverse çılgınlığı sınır tanımadı. ABD'de sanal emlak şirketi, internetten Ayasofya Camii ve Sultan Ahmet Camii'ni satışa çıkardı. İnternet kullanıcılarının 3 boyutlu şekilde yer alabileceği 'sanal evren' olarak bilinen 'metaverse'de sanal emlakçılık başladı. ABD'de emlak şirketi Metaverse Group Central Park'tan Eyfel Kulesi'ne, Çin Seddi'nden Gize Piramitleri'ne kadar birçok tarihi yapıyı kripto para ile satışa çıkardı! Türkiye'den de iki eser vardı. Sultan Ahmet Camii 0.1 Ethereum'a (334 dolar) satılırken, Ayasofya Camii'nin sanal değeri 100 Ethereum (334 bin dolar) tutarındaydı!



        UÇAN DAİRE
        Para parayı çekti! ABD'li milyarder Daniel Och, tarihe geçti! Och, 2019'da satın aldığı 220 Central Park South isimli gökdelendeki çatı katı daireye 93 milyon dolar ödedi. 9 bin metrekarelik daire, 4 yatak odası 5 banyo ve 796 metrekarelik bir terasa sahipti! 4.1 milyar dolarlık serveti olan işadamı, kısa süre önce daireyi satmaya karar verdi. Central Park manzaralı dairesini 190 milyon dolara satarak emlak satışı rekorunu göğüsledi!



        PAR'LEE'MENTO!
        İngiltere'nin gündemi bu kez ajan kriziydi! Milletvekili Iain Duncan Smith, Çinli bir ajanın parlamentoda çalıştığını iddia etti. Hatta hedef bile gösterdi! İngiltere'nin iç istihbaratı MI5'in raporlarına göre o ismin Christine Lee isimli bir avukat olduğunu söyledi. Lee'nin parlamentodaki üyelerle ilişki kurduğu ve siyasi kararlara müdahale faaliyetlerine katıldığını dile getirdi. "Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, MI5 iletişime geçti. Çin hükümetinin bir ajanının parlamentoda aktif olduğu ortada" dedi.



        'BOSS'İTİF HABER
        COVİD-19, tedarik zincirinde değişimleri beraberinde getirdi. Türkiye, pazara yakınlığıyla dikkat çekti. Dünyaca ünlü Alman giyim markası Hugo Boss, 1999'dan beri üretim yaptığı İzmir'deki fabrikasını büyütmeye karar verdi. 2022'nin sonuna kadar üretim, tedarik zinciri, insan kaynakları ve üretim yönetimi gibi birçok farklı alanda bine yakın yeni iş oluşturmayı hedefledi.



            SINIR HARBİ
            Dünya, Avustralya'da yaşanan skandala kilitlendi! Şampiyon Sırp tenisçi Novak Djokovic geçtiğimiz hafta Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için Avustralya'ya gitti. Ancak vizesi olmadığı için ülkeye girişi engellendi. Vizesi, dün hükümet tarafından ikinci kez iptal edildi. Sınır dışı edilmesi beklenen Sırp raketin, 9 kez şampiyon olduğu yarışa katılamayacağı belirtildi.



            90 YAŞINDA TERÖR ESTİRDİ
            İstanbul'da 90 yaşındaki Naim Akgün, elindeki baltayla 2 yıllık kiracısı olan Suriyeli ailenin kapısına gittiği iddia edildi. Fahiş zamla dairesini başkasına kiralamak için evdeki aileyi çıkarmaya zorlayan Akgün, baltayla kapısını kırarak içeri girdiği iddia edildi. 4 kız kardeşi ve annesiyle evde dehşeti yaşayan üniversite öğrencisi Esma Ş., "Elinde baltayı gördüğümde bizi öldürecek sandım" dedi. Saldırgan gözaltına alındı. (Bulut YAMANDAĞ)



            ŞÜPHELİ ÖLÜM!
            Gazıantep'te bir hastanede çalışan erkek hemşire Çağrı Ş. akşam saatlerinde aynı hastanede çalışan hemşire Adile K.'nın evine gitti. Bir süre birlikte zaman geçiren iki arkadaş, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. İddiaya göre sözlü tartışma esnasında yerinden kalkarak odanın balkonuna çıkan ve kendini 4. kattan aşağıya bırakan Adile K., hayatını kaybetti. Polis cinayet şüphesi nedeniyle Çağrı Ş.'yi gözaltına aldı.



                SOTHEBY'S OSMANLI GÜNÜ!
                Müzayede evi Sotheby's, aralarında Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'un bulunduğu 17. yüzyıl porteleri açık arttırmaya çıkarttı. Müzayede evi, 20 Ocak'ta satılacak portrelerin Giovio Serisi'ndeki tablolara dayanarak yapıldığını belirtti. Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed (Çelebi Mehmed) tablolarının tarihi hakkında müzayede evi, "Lothian'ın 3. Kontu William Kerr (1605-75) tarafından alınmış olduğu düşünülüyor" açıklaması yapıldı.



                BABY SHARK ÇILGINLIĞI
                İnternet dünyasında bir fenomene dönüşen Baby Shark şarkısı ve videosu rekor kırdı. Baby Shark videosu, 10 milyar izlenmeye ulaşan ilk YouTube videosu olarak internet tarihine geçti. Video, Kasım 2020'de de platformun en çok izlenen videosu olarak rekor kırmıştı. Güney Koreli bir eğitim şirketi olan Pinkfong tarafından hazırlanan video, ilk kez 2016'da çıktığında Asya'da çok popüler olmuştu.



                BİR TALİHLİYE 246 BİN LİRA
                10 bilen bir kişi, 246 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 409'ar lira, 8 bilenler 258'er lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.



                    DİKKAT! DOLANMAYIN
                    Takvim, vatandaşın cebine göz diken sahtekarları haber yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da artan rakamları açıkladı: 2020'de 8 bin 490 olan suç sayısı, 2021'de 10 bin 357'ye yükseldi. İnternet ve telefon dolandırıcılığına karşı çok dikkatli olalım.



                    İNSANLIK BU MÜDÜR!
                    Sivas'ta banka müdürü B.T, müşterilerini çarptı. 8 kişinin 2.5 milyon dolarını hesabına aktardı. Tutuklandı.

                    NAFAKA AYARI
                    Yargıtay, Merzifonlu çiftin tartışmalı boşanma davasında kararını verdi: Kusurlu olan tarafa nafaka ödenmez.

                    400 MİLYON DOLAR UÇTU
                    Blockchain analiz firması Chainalysis, Kuzey Koreli hacker'ların 2021'de kripto paraların alınıp satıldığı platformlara 7 siber saldırı düzenledini açıkladı. Chainalysis'e göre saldırıları gerçekleştiren bilgisayar korsanları, yaklaşık 400 milyon dolar değerinde kripto para çaldı. Rakamın daha da yüksek olabileceği iddia edildi.

                    VAKA SAYISI 67 BİN 857
                    Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 438 Covid-19 testi yapıldı. 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 56 bin 256 oldu.

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                    Haberler Yaşam 57 yaşındaki hasta domuz kalbi nakledilerek hayata bağlandı! Uzmanlar ameliyatı yorumladı
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