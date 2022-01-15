57 yaşındaki hasta domuz kalbi nakledilerek hayata bağlandı! Uzmanlar ameliyatı yorumladı

TIP dünyası, geçtiğimiz günlerde büyük bir başarıya şahitlik etti. Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Kalp Cerrahı Prof. Dr. Mohammed Mohiuddin ve ekibi, önce bir domuzun genetiğini değiştirdi. Ardından hayvanın kalbini, 57 yaşındaki David Bennett'a 7 saat süren operasyonla nakletti. Üç gün yoğun bakımda kalan Bennett, ölümcül kalp hastalığını yendi. Türkiye'de ilk çift kol, ilk yüz ve dünyada ilk rahim nakliyle doğuma imza atan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan da bu heyecan verici ameliyatı değerlendirdi. Prof. Dr. Ömer Özkan, nakil için "Çığır açıcı çalışma" dedi. Başarılı kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Ömer Bayezid ise şunları söyledi: Domuzun avantajı kalbinin insana boyut olarak en yakın kap olması. Bu nakilin sonuçları henüz belli değil. Başarılı olursa dünyada yeni bir yol açar. (ERDOĞAN ÖZTÜRK)
TOKA DEĞİL KURŞUN
Futbolcu Ahmet Çalık'ın ölümüyle birlikte emniyet kemeri tokası gündeme geldi. Satışı yasak olan tokanın aksesuarcı ve internette 10 liraya satıldığı belirlendi. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Bu tokayla kendinize kurşun atıyorsunuz" dedi. Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen Ahmet Çalık (27), salı günü Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Çalık'ın aracında ikaz sesini kapatmak için emniyet kemerini kesip tokasını taktığı bu yüzden otomobilden fırladığı belirlendi. Bu durum oto aksesuarcılarda ve internet sitelerinde 10 liraya satılan 'tokanın' neden olduğu tehlikeyi gündeme getirdi. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Emniyet kemeri sizin can simidiniz. Kemer takmadan seyahat etmek yüzme bilmeyen birinin simit takmadan deniz girmesi demek. İnsan canı 10 liraya satılıyor. Bu toka satılmamalı" dedi.
CAMİLERİ BİLE SATIYORLAR
Metaverse çılgınlığı sınır tanımadı. ABD'de sanal emlak şirketi, internetten Ayasofya Camii ve Sultan Ahmet Camii'ni satışa çıkardı. İnternet kullanıcılarının 3 boyutlu şekilde yer alabileceği 'sanal evren' olarak bilinen 'metaverse'de sanal emlakçılık başladı. ABD'de emlak şirketi Metaverse Group Central Park'tan Eyfel Kulesi'ne, Çin Seddi'nden Gize Piramitleri'ne kadar birçok tarihi yapıyı kripto para ile satışa çıkardı! Türkiye'den de iki eser vardı. Sultan Ahmet Camii 0.1 Ethereum'a (334 dolar) satılırken, Ayasofya Camii'nin sanal değeri 100 Ethereum (334 bin dolar) tutarındaydı!