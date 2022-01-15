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    Güvenlik görevlisi Orcay Korku tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü! Ardından intihar etmeye çalıştı

    Özel bir bankada güvenlik görevlisi olan Orcay Korku, eşi Gözde ile tartışmaya başladı. Odasından silahını alan Korku, önce eşini tek kurşunla öldürdü ardından intihar girişiminde bulundu.

    ’Korku’ filmi!

    Bursa'nın Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi'nde dün saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Orcay ve Gözde Korku bir anda tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda 35 yaşındaki Orcay Korku, evlerinde önce 31 yaşındaki eşini, öldürürken, daha sonra da aynı silahla kendisini vurarak intihara teşebbüs etti. Komşuları silah sesini duyunca eve koştu. Korkunç manzara ile karşılaşan komşuları emniyete ve sağlık ekiplerine haber verip yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gözde Korku'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, Orcay Korku ağır yaralı olarak önce Karacabey Devlet Hastanesi'ne oradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Orcay Korku'nun beyin ölümünün gerçekleştiği fakat bitkisel hayatta olduğu için yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Orcay Korku ve Gözde Korku çiftinin ikinci evlilikleri olduğu öğrenilirken, Orcay Korku'nun ilk evliliğinden bir erkek, Gözde Korku'nun da ilk evliliğinden bir kızı olduğu belirtildi.

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    Haberler Yaşam Güvenlik görevlisi Orcay Korku tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü! Ardından intihar etmeye çalıştı
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