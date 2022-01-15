İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Ö.E. (32) mağdur B.K'ye (32) sosyal medya uygulaması olan IMO üzerinden ev temizliği yaptırmak amacıyla kendisini Emir diye tanıtarak ulaştı. Temizlik için anlaştığı kadına, whatsapp üzerinden konum atan şüpheli, olay tarihi olan 1 Kasım 2021'de telefonla arayarak yol tarif etti. Mağdur tarif edilen yere gitti ve burada şüpheli Ö.E. mağduru karşılayarak bodrum kattaki bir ikamete indirdi. Temizlik malzemelerini ve daireyi gösterdiği kadının üzerini giyinmek için müsaade istemesinden sonra da şüpheli Ö.E. odayı kapatıp cebinden çıkardığı bıçağı B.K'nin göğsüne dayadı. B.K'den sesini çıkarmamasını isteyen şüpheli, kıyafetlerini de çıkarmasını söyledi.