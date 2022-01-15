Adana'da hamile eşe akılalmaz işkence! İple bağladı sigara bastı bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 680 sokaktaki iki katlı evin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Tebarek Arbeş (20) 15 yaşında Muhammed Rıza el-Mahmud (26) ile evlendi.
Bu evlilikten çiftin 3 yaşında çocuğu oldu. Ancak koca evlendikten sonra karısının elindeki cep telefonu alıp sadece ailesiyle görüştüğü sıralarda vermeye başladı. Kıskançlık yüzenden Mahmud karısını sürekli dövmeye başladı. 9 Ocak günü Tebarek, ailesiyle görüşmek için cep telefonunu alıp görüşme yaptıktan sonra telefona mesaj geldi.