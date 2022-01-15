Adana'da hamile eşe akılalmaz işkence! İple bağladı sigara bastı bıçakladı





Günlerce eşine işkence uygulayan Mahmud, 13 Ocak sabahı yeniden tartıştığı hamile eşini öldüresiye dövdü. Kanlar içerisinde kalan ve yüzü tanınamaz hale gelen eşinin, bilincini kaybettiğini gören Mahmud, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı kadını ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kadının darba bağlı travma geçirdiği, vücudunun çeşitli yerlerinde darp, bıçak ve yanık izlerinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca kadının vücudundaki yaraların 5 gün öncesine ait olduğu bıçak izlerinin kabuk bağladığı da tespit edildi. Eşiyle birlikte hastaneye gelen Mahmud, Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Amirliği tarafından gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. İfadesinde, eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü öne süren Mahmud, "Telefonuna mesaj geldi. Telefonunun nerede olduğunu sorduğumda cevap vermedi. Kendimi kaybedip yumruklamaya başladım. Kendime geldiğimde kanlar içerisindeydi" dedi.