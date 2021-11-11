İstanbul'un göbeğinde korkunç tuzak! Temizlik için çağırdığı kadına tecavüz etmeye kalktı!

Korkunç olay İstanbul Sultangazi'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre Özbekistan uyruklu Barchinoy K., sosyal medya üzerinden tanıştığı Özkan E. ile gündelik işlerde çalışmak üzere el sıkıştı. Kendisini emlakçı olarak tanıtan şüpheli Özkan E., Özbek kadını temizlik işi için Yunus Emre Mahallesi'nde bir daireye çağırdı. Şüphelinin söylediği adrese giden hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı.
BIÇAK ZORUYLA CİNSEL SALDIRI
Özkan E. "iş verme" vaadiyle ağına düşürdüğü kadını bıçak zoruyla dairede alıkoyup, cep telefonunu gasp etti. Neye uğradığını şaşıran Özbek kadın, şüphelinin kendisini cinsel ilişkiye zorlamasıyla ikinci bir şok yaşadı.
Özkan E.'nin elindeki bıçağa rağmen direnen kadın, bulduğu bir anlık boşlukla kendini sokağa attı. Talihsiz kadın mahalle bakkalına sığınırken, şüpheli ise gözlerden kayboldu.