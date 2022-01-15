Kazada 14 yaşındaki sürücüyle aynı otomobilde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri 14 yaşında olduğunu bildiren sürücüyü ve kaza sonrası olay yerine gelen babasını polis merkezine götürdü.