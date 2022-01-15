Hastanede şakalaşma skandalı! Tehlike oyun ölümle bitti



OKSİJEN BAĞLANTISINI KESTİ

Ekrem K. Fatih'e böyle bir şey yapamayacağını söyleyerek, kalemi geri vermedi. İnada binan kalem polemiği sırasında Fatih K., yoğun bakım ünitesindeki oksijen panosunun kapağını açarak yoğun bakım ünitesine oksijen gönderen vanayı aniden kapattı. Hastanede alarm çalmaya başladı.

Bu sırada hemşirenin yoğun bakım ünitesindeki bir hastası ajite oldu. Hemşire koşarak hastasına yardıma gitse de yoğun bakımdaki hasta, hayatını kaybetti. Entübe olarak yoğun bakımda tedavi gören hasta vananın kapanmasıyla nefessizlikten öldü. Bu sırada hastanedeki üst denetçi hemşire, alarmla ilgili idari soruşturma başlattı.