Üniversitede tacizci profesör skandalı! Mesajlar ifşa oldu: Seni yatakta düşünüyorum | Savcılık harekete geçti

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde eğitim gören bir kız öğrenci, öğretim görevlisi Prof. Dr. H.Ö.'nün kendisi ve arkadaşlarını taciz ettiği mesajları sosyal medyada paylaştı.
İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi H.Ö.'nün sosyal medya üzerinden öğrencilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddia edildi. Öğrencilerin H.Ö.'nün gönderdiği mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşması üzerine Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, idari soruşturma başlatmıştı. Kırıkkale Üniversitesi'nden bugün konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitemizden bir öğretim üyesinin, kız öğrencilerini sosyal medya üzerinden taciz ettiği iddiaları ile ilgili idari soruşturma devam etmektedir. Bu soruşturma, konu sosyal medya platformlarında paylaşılmadan önce, üniversite yönetimimize yapılan şikayetler üzerine başlatılmış ve titizlikle sürdürülmektedir. Temel değerlerimize yapılan mütecaviz davranışlara karşı olan duruşumuz nettir. Konu, üniversite yönetimimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.
Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da öğretim görevlisi H.Ö. hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
58 yaşındaki H.Ö.'nün attığı mesajlarda, şu ifadeler yer alıyor:
Dün beni gerçekten etkiledin, çok mutlu oldum. Bugün 47 defa adını söylüyorum, bir zahmet bir kelime yanıt vermiyorsun. Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi, elinde telefon, bir kelime yanıt verebilirsin gibi görüyorum. Gerçekten üzüldüm.
Merhaba, nasılsın? İnsan bir hal hatır sormaz mı? Bugün aramak istedim ama bir türlü ulaşamadım.
Yapabileceğim bir şey olursa haber ver. Senin için daha çok şey yapmak istediğimi biliyorsun. Senin yanında olmaktan mutlu oluyorum. İyi ki varsın.