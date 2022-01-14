Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Aşırı süratli araç TIR'a arkadan çarptı: 2 ağır yaralı





"ARAÇ ÇOK SÜRATLİYDİ. 200'ÜN ÜZERİNDEYDİ"

Aynı nakliye firmasında çalışan başka bir TIR sürücüsü Hasan Kaba da, "Arkadaşımla 60-70 kilometre normal hızımızda ilerlerken o araba çok süratliydi. 100-150 metre geride vurduğunu hissetti ama durmadı. İkisi de ölmesin diye. 150-200 metre sonra burada durdu. İçinden de sağ çıktılar yani. Çarpmanın etkisiyle dorse havaya kalktı ama araç durmadı. Dursaydı eğer iyice içine girerdi, lastikleri falan patlatırdı. Araç çok süratliydi. 200'ün üzerindeydi. Tam bilemem ama 200'ün üzerindeydi. Çok süratli geçti zaten yanımızdan. Arkadan ben geldiğim için benim yanımdan geçti bu araç. Çok süratli geldi, tak diye girdi. Arkadaş da zaten ne olduğunu anlayamadı ki. Anlayıncaya kadar durmadı zaten. Araç girdiğini anlayınca içindekiler ölmesinler diye, duvara vurmuş gibi olmasınlar diye 150-200 metre buraya kadar geldi" diye konuştu.