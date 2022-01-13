Kırıkkale'de korona virüslü karı ve koca akrabasının HES kodunu kullanarak otobüsle seyahat ederken yakalandı!





"HATAMI KABUL EDİYORUM"

Akrabasının HES kodu ile bilet alan Mücahit Tatlı, "Ben hatamı kabul ediyorum. Yanlış yaptığımı da biliyorum. Biz düşünemedik" dedi. Salgın ekipleri tarafından karantina kuralı ihlali yapan karı ve kocaya 4 bin 750'şer lira idari para cezası uygulandı. Buradaki işlemlerin ardından da özel bir otelde karantinaya alındı.

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