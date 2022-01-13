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    • Yaşam
    • 14.01.2022 05:22
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    • 14.01.2022 05:40
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    Kırıkkale'de korona virüslü karı ve koca akrabasının HES kodunu kullanarak otobüsle seyahat ederken yakalandı!

    Kırıkkale'de korona virüslü karı ve koca akrabasının HES koduyla seyahat ederken, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Karantinayı ihlal eden çifte 4 bin 750'şer TL idari para cezası uygulandı. İşte haberin tüm detayı...

    İHA
    Karantinayı ihlal eden çift otobüste yakalandı!

    Kırıkkale'de akrabasının HES kodu ile otobüste seyahat ederken jandarmaya yakalanan korona virüsü hastası karı ve kocaya 4 bin 750'şer lira idari para cezası uygulandı. Eşi ile birlikte karantina ihlali yapan Mücahit Tatlı, "Yanlış yaptığımı biliyorum" dedi.



    İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, asayiş ve Covid-19 tedbirleri kapsamında yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden Mücahit (30) ve eşi Zehra (25) Tatlı'nın yapılan GBT sorgusunda riskli grupta yer aldığı belirlendi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen ekipler, karı ve kocanın PCR testlerinin pozitif olduğunu tespit etti.



    "HATAMI KABUL EDİYORUM"
    Akrabasının HES kodu ile bilet alan Mücahit Tatlı, "Ben hatamı kabul ediyorum. Yanlış yaptığımı da biliyorum. Biz düşünemedik" dedi. Salgın ekipleri tarafından karantina kuralı ihlali yapan karı ve kocaya 4 bin 750'şer lira idari para cezası uygulandı. Buradaki işlemlerin ardından da özel bir otelde karantinaya alındı.

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