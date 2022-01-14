İstanbul'da şasi numaraları değiştirilmiş cip operasyonu: 3 kişi yakalandı





Daha sonra Bulgaristan'dan aynı model ve renkte bir cip getiren şüphelilerin bu iki aracı tamirhanelerinde bir araya getirdikleri öğrenildi. Burada, tamir edilemeyecek kadar eski olan ciplerin motor ve şasi numaralarının, yurt dışından gelen iyi durumdaki araçlara geçiren şebeke elemanlarının, sanki eski araçları tamir etmiş gibi göstererek satışa çıkardıkları tespit edildi.