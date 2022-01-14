İstanbul'da şasi numaraları değiştirilmiş cip operasyonu: 3 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 5 ay önce Bulgaristan'dan getirilen ciplerin motor ve şasi numaralarını değiştiren bir şebekenin varlığına ortaya çıkardı.
Cumhuriyet savcılığından alınan talimatla şebekeyle ilgili teknik ve fiziki takip başlatıldı.
ESKİ CİPLERİ ALIP TAMİR ETTİRMİŞ GİBİ YAPIYORLARMIŞ
Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şebeke elemanlarının unutulmuş ve çürümüş eski model cipleri buldukları, sahiplerinden 10 bin 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satın aldıklarını tespit etti.
Daha sonra Bulgaristan'dan aynı model ve renkte bir cip getiren şüphelilerin bu iki aracı tamirhanelerinde bir araya getirdikleri öğrenildi. Burada, tamir edilemeyecek kadar eski olan ciplerin motor ve şasi numaralarının, yurt dışından gelen iyi durumdaki araçlara geçiren şebeke elemanlarının, sanki eski araçları tamir etmiş gibi göstererek satışa çıkardıkları tespit edildi.