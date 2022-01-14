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    Domuzdan alınan kalp kapakçığı ile yaşama dönen Ceren Toker kalp nakliyle ilgili konuştu..." Çok heyecanlandım..."

    Domuzdan alınan kalp kapakçığı ile 1999'da 7 aylıkken operasyon geçiren ve şimdi bir çocuk annesi olan Ceren Toker, son kalp nakliyle ilgili konuştu: Duyunca gözlerim doldu. Çok heyecanlandım!

    Heyecan ’Ceren’ nakil!

    ABD'deki Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden dünyayı heyecanlarından bir haber geldi. Ölümcül kalp hastası David Bennett'e genetiği değiştirilmiş domuz kalbi nakledildi. Eylül ayında böbrek nakli ile bir hasta, hayata merhaba dedi. Bu gelişmeler, dünyada büyük ses getirdi. Türkiye'de bin 290 kişi gibi, dünya genelinde milyonlarca insan, büyük bir umut içine girdi! Şimdiye kadar domuzdan sadece kalp kapakçı nakledilmişti. Bu hastalardan biri de 1999'da domuz kalp kapakçı ile hayata tutunan Ceren Toker idi! 1999'da 7 aylıkken operasyon geçiren ve şimdi bir çocuk annesi olan Ceren Toker, son haberle ilgili konuştu:



    ABD'deki haberi duyunca çok heyecanlandım, gözlerim doldu. Hastane günlerim geldi aklıma. Bu bilim insanları olmasa, babam o zamanlar bu kadar cesur davranmasa ben şu an yaşamıyor olabilirdim. Olumsuz bir etkisini de hiç yaşamadım.



    'HARAM' DEDİLER
    Kızını yaşatmak için varını yoğunu ortaya koyan baba Halil Toker 'domuz haramdır' diye yakın çevresinden gelen baskıyı da anlattı. "Domuz kalp kapakçığını ABD'den o zamanın parasıyla 4 milyar liraya getirttim. Söylentilere baksaydım, torunumu kucağıma alamayacaktım" dedi.



        EPİLEPSİYE ÇARE OLDU
        ABD'de 'Cronutt' adı verilen deniz aslanına, bir domuzun beyninden yapılan hücre nakli operasyonu başarılı geçti. Hayvanın epilepsi nöbetleri sona erdi. Operasyonun, insanlarda epilepsi tedavisi konusunda umut verici olduğu kaydedildi. San Francisco California Üniversitesi'nde sinirbilimci olan Scott Baraban, "Operasyon sonra hayvan nöbet geçirmedi. İştahı açıldı, normal kilosuna döndü" dedi.

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