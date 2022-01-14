Domuzdan alınan kalp kapakçığı ile yaşama dönen Ceren Toker kalp nakliyle ilgili konuştu..." Çok heyecanlandım..."

ABD'deki Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden dünyayı heyecanlarından bir haber geldi. Ölümcül kalp hastası David Bennett'e genetiği değiştirilmiş domuz kalbi nakledildi. Eylül ayında böbrek nakli ile bir hasta, hayata merhaba dedi. Bu gelişmeler, dünyada büyük ses getirdi. Türkiye'de bin 290 kişi gibi, dünya genelinde milyonlarca insan, büyük bir umut içine girdi! Şimdiye kadar domuzdan sadece kalp kapakçı nakledilmişti. Bu hastalardan biri de 1999'da domuz kalp kapakçı ile hayata tutunan Ceren Toker idi! 1999'da 7 aylıkken operasyon geçiren ve şimdi bir çocuk annesi olan Ceren Toker, son haberle ilgili konuştu: