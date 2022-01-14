Büyük tehlike! Covid-19 en çok erkekleri tehlikeye attı

COVİD-19, yüzyılın felaketi olarak tarihe geçti! Virüsün yan etkileri doktorları bile şaşkına çevirdi. Salgının en ilginç haberiyse ABD'den geldi. 30'lu yaşlarda olduğu bilinen ancak ismi açıklanamayan bir adam, COVİD-19 geçirdikten sonra penisinin 2.5 santimetre küçüldüğünü iddia etti! Hastalık sonrası ereksiyon sorunu yaşayan talihsiz adam, tedavi sonrası şikayetlerinin azaldığını dile getirdi. "Bu durum, özgüvenimi olumsuz etkiledi" dedi. ABD'li ürolog Ashley Winter, virüsün kan akışını etkilediğini bu nedenle de cinsel organda hasar oluşabileceğini söyledi. Pek çok erkekte benzer sıkıntıların görülebileceğini sözlerine ekledi.