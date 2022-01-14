Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Büyük tehlike! Covid-19 en çok erkekleri tehlikeye attı

    COVİD-19, en çok erkekleri üzdü! ABD’li bir adamın şikayeti tıp dünyasını bile hayrete düşürdü: Hastalığı atlattıktan sonra penisim 2.5 santim küçüldü. İşte sizler için derlediğimiz 14 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Büyük tehlike!

    COVİD-19, yüzyılın felaketi olarak tarihe geçti! Virüsün yan etkileri doktorları bile şaşkına çevirdi. Salgının en ilginç haberiyse ABD'den geldi. 30'lu yaşlarda olduğu bilinen ancak ismi açıklanamayan bir adam, COVİD-19 geçirdikten sonra penisinin 2.5 santimetre küçüldüğünü iddia etti! Hastalık sonrası ereksiyon sorunu yaşayan talihsiz adam, tedavi sonrası şikayetlerinin azaldığını dile getirdi. "Bu durum, özgüvenimi olumsuz etkiledi" dedi. ABD'li ürolog Ashley Winter, virüsün kan akışını etkilediğini bu nedenle de cinsel organda hasar oluşabileceğini söyledi. Pek çok erkekte benzer sıkıntıların görülebileceğini sözlerine ekledi.



    OĞLUNU AFFETMEDİ
    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew, yıllar önce ABD'de Virginia Roberts adlı 17 yaşındaki kıza cinsel istismar uyguladığı iddiaları nedeniyle tüm askeri unvanları ve kraliyet himayeleri elinden alındı. Dava ABD'de devam ederken, Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin onayı ile York Dükü'nün askeri unvanları ve Kraliyet himayeleri Kraliçe'ye iade edildi. Davası sivil bir vatandaş olarak sürecek" denildi.



    ÇOK HAVALI
    Portekizli futbolcu Ronaldo, 500 milyon dolarlık servetiyle en çok kazanan sporcuydu! Bu kez sevgilisi Georgina Rodriguez'e yaptığı jestle konuşuldu! İkili, 27 milyon dolarlık özel jetlerine atlayarak bir gecelik konaklama ve akşam yemeği için Madrid'e uçtu. Michelin yıldızlı restoranda yemek yiyen çiftin seyahati gündem oldu!



        EN BABA SEVİNÇ
        İstanbul'da Serkan Özübek (47), bir çocuğun hayatını değiştirmek istedi. 3 yıl önce, 2.5 yaşındaki Okan'ı evlat edindi. Türkiye'nin evlat edinen ilk bekar babası olarak tarihe geçti. Duygularını şöyle ifade etti: Bir gecede 2.5 yaşında oğlunuz oluyor. Okan geldikten sonra mutluluğuma mutluluk katıldı.



        KAZAK İNGİLİZ'İ
        Kazakistan'da 162 kişi, 420 milyar dolar olan ülke servetinin yüzde 55'ine sahip olduğu anlaşıldı. Nazarbayev'in kızları, damadı, torununun İngiltere'de 50'ye yakın malikanesinin olduğu ortaya çıktı. Kazak iş adamlarının İngiltere'de büyük yatırımlar yaptığı hatırlatıldı. Paralarını da İngiliz bankalarına taşıdı. Nazarbayev'in danışmanı eski Başbakan Tony Blair de para transferi konusunda Kazak işadamlarına kolaylık sağladı!



        LİSTEDEKİ BAZI İSİMLER!
        MATVEY YOZHİKOV: Serveti 7.6 milyar dolar
        VLADİMİR KİM: Serveti 4.6 milyar dolar
        OLEG NOVACHUK: Serveti 4.5 milyar dolar
        BULAT UTEMURATOV: Serveti 3.4 milyar dolar
        VYACHESLAV KİM: Serveti 3.3 milyar dolar
        DZHAMBULAT SARSENOV: Serveti 3.1 milyar dolar
        ALİJAN İBRAGIMOV: Serveti 2.9 milyar dolar
        MİKHAİL LOMTADZE: Serveti 2.8 milyar dolar
        DİNARA KULİBAEVA: Serveti 1.3 milyar dolar



            FOTO-ŞOK!
            Ankara'da vereceği konser öncesi Anıtkabir'e tekerlekli sandalyeli olarak giden şarkıcı Bülent Ersoy'a, görevli subaylar eşlik etti. Yağmurdan korunması için bir subay, şemsiye açtı. Çekilen fotoğrafın sosyal medyadan yayınlanması üzerine çok sayıda kişi "Bülent Ersoy şehit yakını mı, gazi mi" diyerek tepki gösterdi. Bazıları da bunun insani bir durum olduğunu belirtti. Bu tartışmalar üzerine MSB, konu ile ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.



            İHMALLER ZİNCİRİ
            İstanbul Şişli'de Aybüke Bayır (6), şofbenden sızan gazdan zehirlenerek can verdi. Ev sahibinin kombi bakımını yaptırmadığı, apartman yöneticilerinin ise bacalarını kapattığı belirlendi. 3 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.



            BORÇ İÇİN YAKMIŞ
            Ordu'da Erkan Emiroğlu, eski eşi Elvan Sözkesen'in üzerine kapı önünde yanıcı madde jel döküp ateşe verdi. Kadını verdiği borç parayı geri almadığı için yaktığını söyledi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.


                114 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 114 milyon 207 bin lira devretti. 5 bilenler 27'şer bin lira, 4 bilenler 410'ar lira, 3 bilenler 23'er lira, 2 bilenler ise 2 lira 95'er kuruş kazandı.



                'CİN'AYET ANKARA'DA
                Özge Nur T. (30) psikolojik sorunlar yaşadı. Eşi Z.T. ile kayınvalidesi cin çıkaracağını söyleyen bir şarlatana inandı! Anne-oğul, genç kadının sırtına oklava ile 100 defa vurup hacamat yaptı. Ağır yaraladı. İç kanamadan ölümüne yol açtı.



                'PİSİ' PİSİNE
                Gökalp Sarı, kedisini de alıp otobüsle yola çıktı. Bir köpekle aynı bagaja konulan hayvan ölünce dava açtı: Kedimi o köpek parçaladı.



                    KALBE 2. ŞANS
                    Türk bilim adamı Dr. Levent Beker, kalp krizini önceden haber veren bir cihaz yaptı. 'İkinci Şans' adını verdiği buluşa 2.5 milyon euro destek aldı.

                    ETSİZ LAHMACUN
                    Bursalı pideci, veganlar için etsiz lahmacun yaptı. Mantar, mısır, patlıcan, ıspanak, pırasa ve zeytinli ürüne "Vegancun" adını taktı.

                    ANTİFİRİZ ZEHİRLEDİ
                    KonyaKulu'da S.A, arkadaşlarıyla iddialaştı. "Bir zararı olmaz" diyerek bir bardak antifrizi yuvarladı. Gözünü hastanede açtı.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Bakan Ersoy’dan A Haber yayında önemli açıklamalar
                    Haberler Yaşam Büyük tehlike! Covid-19 en çok erkekleri tehlikeye attı
                        SON DAKİKA