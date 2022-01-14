Büyük tehlike! Covid-19 en çok erkekleri tehlikeye attı

COVİD-19, yüzyılın felaketi olarak tarihe geçti! Virüsün yan etkileri doktorları bile şaşkına çevirdi. Salgının en ilginç haberiyse ABD'den geldi. 30'lu yaşlarda olduğu bilinen ancak ismi açıklanamayan bir adam, COVİD-19 geçirdikten sonra penisinin 2.5 santimetre küçüldüğünü iddia etti! Hastalık sonrası ereksiyon sorunu yaşayan talihsiz adam, tedavi sonrası şikayetlerinin azaldığını dile getirdi. "Bu durum, özgüvenimi olumsuz etkiledi" dedi. ABD'li ürolog Ashley Winter, virüsün kan akışını etkilediğini bu nedenle de cinsel organda hasar oluşabileceğini söyledi. Pek çok erkekte benzer sıkıntıların görülebileceğini sözlerine ekledi.
OĞLUNU AFFETMEDİ
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew, yıllar önce ABD'de Virginia Roberts adlı 17 yaşındaki kıza cinsel istismar uyguladığı iddiaları nedeniyle tüm askeri unvanları ve kraliyet himayeleri elinden alındı. Dava ABD'de devam ederken, Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin onayı ile York Dükü'nün askeri unvanları ve Kraliyet himayeleri Kraliçe'ye iade edildi. Davası sivil bir vatandaş olarak sürecek" denildi.
ÇOK HAVALI
Portekizli futbolcu Ronaldo, 500 milyon dolarlık servetiyle en çok kazanan sporcuydu! Bu kez sevgilisi Georgina Rodriguez'e yaptığı jestle konuşuldu! İkili, 27 milyon dolarlık özel jetlerine atlayarak bir gecelik konaklama ve akşam yemeği için Madrid'e uçtu. Michelin yıldızlı restoranda yemek yiyen çiftin seyahati gündem oldu!