Dolandırıcılar 3'lü sistemle çalışıyor! Bankada, nüfusta veya GSM şirketlerindeki ortaklarıyla hareket ediyorlar





NE YAPMALI!

Emniyet yetkilileri, bu konuda şöyle uyarı yapıyor: Hiçbir emniyet yetkilisi, jandarma veya başka görevli, kimsenin nerede ne kadar parası olduğunu bilmez. Ona ulaşması için de mahkeme kararı gerekir. Böyle olsa bile telefonla kimseden para veya altın istemez...Böyle bir durumla karşılaşan vatandaş, hemen en yakın ekibe veya polise gitmeli. Kesinlikle telefondaki kişinin söylediklerini, yapmamalı...

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