Dolandırıcılar 3'lü sistemle çalışıyor! Bankada, nüfusta veya GSM şirketlerindeki ortaklarıyla hareket ediyorlar

Türkiye'de yaşlı insanlardan ünlü profesörlere kadar yüzlerce kişinin milyonlarca lira dolandırılmasında üçlü yöntemin kullanıldığı anlaşıldı.
BİLGİ DEPOLUYOR!
yaşlı ve kimsesizleri seçiyor...
Çete üyesinin, nüfusta, bankada veya GSM şirketinde ortakları bulunuyor.
Nüfustan tüm kimlik bilgilerini, kızlık soyadlarını, oğlunun, gelinin babasının adı ve doğum tarihine kadar her türlü bilgiyi alıyor...
Bankadan, ne kadar parası varsa, kuruşu kuruşuna biliyor.
Kullandığı tüm telefon numaralarını kaydediyor...
NASIL KORKUTUYOR!
Kurban, 2014'e kadar "PKK ile irtibatlısınız. Paranıza el konulacak. Bu yüzden emniyet olarak biz paranızı güvenceye alacağız" diye kandırılıyordu.
Son yıllarda ise FETÖ ile korkutuluyor...
İnandırıcı olması açısından, paranın miktarı, nüfus bilgileri hemen bir bir kurbana söyleniyor...
Yakınınız gözaltında" deniliyor. Kurban yakınını aradığında, yönlendirilmiş telefonuna, çete üyesi çıkıyor. "Ben baş komiser..." denilerek telefon kapatılıyor.
Kurbanın inanmaktan başka çaresi kalmıyor. Çete üyesinin her dediğini yapmak zorunda kalıyor...