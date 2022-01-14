Ayşenur Kazık dayısı Hızır Çetinkaya tarafında öldürüldü! DNA testi istenince akıllara Müslüme Yağal geldi

Burdur'da dayı Hızır Çetinkaya, önceki gece 3 yaşındaki yeğeni Ayşenur Kazık'ı tekme atarak öldürdü. Suçunu itiraf eden kati, "Ses yapıyordu, 'ses yapma' dedim. Sonra ses yaptığı için ayağımla bir defa vurdum. Ama neresine vurduğumu hatırlamıyorum" dedi. Hızır Çetinkaya ile anne Kader Karadeniz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayşenur'un Konya Akşehir'den gelen babaannesi Kader Tuğla, oğlu Erdi Karakiraz'ın, Kader Karadeniz ile dini nikahla evlendiğini ve 2 çocuklarının dünyaya geldiğini iddia etti. Talihsiz yavrunun ise annesinin üvey babası Erdoğan Kazık'ın nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Bunun üzerine baba, anne ve dededen DNA testi istendi.

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