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    Ordu'nun Ünye ilçesinde korkutan fabrika yangını!

    Ordu'nun Ünye ilçesinde bentonit ve kedi kumu üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. 350 personeli bulunan fabrikanın kademe bölümünde bilinmeyen bir nedenden çıkan yangına çok sayıda iftaiye ekipleri sevk edildi.

    AA
    Ordu Ünye’de fabrika yangını!

    Ordu'nun Ünye ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



    Güzelyalı Mahallesi'nde bentonit ve kedi kumu üretimi yapan ve 350 personeli bulunan fabrikanın kademe bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



    İşçilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



        Ekipler, vardiyada olan yaklaşık 100 işçiyi tahliye etti, bölgede çevre güvenliği aldı.



        Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.



        Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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