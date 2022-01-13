Son dakika: İzmir'de zamanla mücadele! Kesilen elektrik bir canı hayattan koparıyordu

Bitişikteki apartmanın elektriği kesilirken, solunum cihazına bağlı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Okan Şahin (23) için ailesi ve komşuları seferber olup, karşı binadan uzatma kablosu çekti. Anne Melahat Şahin (49), elektrik kesildiği zaman çocuğunun nefes almakta güçlük çektiğini belirtti.
Olay, saat 23.00 ilçeye bağlı sıralarında Beyazevler 544 sokakta meydana geldi. Kuvvetli rüzgar, inşaat halindeki bir binanın çatısını uçurdu. Uçan çatı bitişikteki apartmanın bahçe duvarına devrilirken, elektrik tellerini de kopardı.