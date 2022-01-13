Son dakika: İzmir'de zamanla mücadele! Kesilen elektrik bir canı hayattan koparıyordu

Çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliğini aldı. İnşaat halindeki binanın bitişiğinde bulunan 3 katlı apartman, kopan telleri nedeniyle elektriksiz kalırken, binanın 1'inci katında oturan ve yaklaşık 2 yıldır solunum cihazına bağlı olarak yaşayan DMD hastası Okan Şahin için ailesi ve komşuları seferber oldu.