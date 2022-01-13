Marmaris'te denizin rengi değişti! 30 yıl sonra böylesi ilk kez oldu

Marmaris ve 13 kırsal mahallesinde, 8 Ocak'ta başlayan yağmur, akşam saatlerinde, 20 dakika süren ve şiddetini artırdıkça ceviz büyüklüğüne ulaşan doluya döndü. İlçe merkezi, uzun süreli dolu nedeniyle beyaza büründü. Dolunun ardından yağmur da düne kadar devam etti. En yüksek yağış miktarı 9 Ocak'ta yaşandı.

24 saatte metrekareye 200 kilogram yağmur düştü. 4 gün süreyle, aralıksız devam eden yağmurlar nedeniyle ilçedeki toplam 51 ev, iş yeri, bahçe ve tarlada su baskını yaşandı. Dolu ve yağmur nedeniyle 27 araç hasar gördü, 4 dere taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü.