Son 'karatabak' ustası olarak ilerleyen yaşına rağmen geleneksel yöntemlerle deriyi işleyip parşömen üreten İzmirli İsmail Araç (91), Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Yaşayan İnsan Hazinesi Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcisi Ödülünü aldı. Mesleğinin inceliklerini anlatan Araç, ödül alacağı gün heyecandan uyuyamadığını söyledi.
Tabaklığa 1953 yılında başladığını anlatan Araç, "Askerden gelince ustamın yanına girdim. 5 sene sonra kendi dükkanımı açtım. Çok çırak aldım yanıma ama hiçbiri bu işi yapmak istemedi. Komşumun çocuğunu çırak aldım. Bizde pazartesi para verilir, adet öyledir. Komşumun çocuğu 1 hafta çırak olarak çalıştı. Pazartesi parasını aldı, bir daha da gelmedi. 'Ölürüm de yapmam bu işi' demiş" diye konuştu.
"ÇALIŞIRKEN KÖMÜR GİBİ OLUYORDUK"
Çıraklığa başladığı yıllarda çok fazla eldiven olmadığını ifade eden Araç, "Eskiden eldiven yoktu. Suyun içine derileri atıyorduk. Elimizle karıştırıyorduk. Elimiz yüzümüz kapkara oluyordu. Oradan adımız 'karatabak' olarak kaldı. Kömür gibi oluyorduk çalışırken" dedi.
Her çeşit hayvan derisini işlediğini anlatan Araç, her derinin işlemesinin farklı incelikleri olduğunu söyledi.