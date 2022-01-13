



"GENÇLER TEMİZ İŞ SEVİYOR"

Karatabaklık zanaatının zor olduğunu söyleyen Araç, "Özellikle kışın çok zor bu iş. Fabrikalarda sıcakta işlenir deri ama bizim yaptığımız gibi olmaz. Gençler temiz iş seviyor. O yüzden bizim işe girmezler. Bizim meslek artık fabrika usulü oldu. Ayakkabıcılar kendi yapıyordu ama kalmadı artık. Fabrika daha ucuza yapıyor ama bizim yaptığımız gibi dayanmıyor" diye konuştu.