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    • Yaşam
    • 13.01.2022 20:34
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    • 13.01.2022 20:40
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    Kar yağışı başladı peş peşe kar tatili haberleri geldi! İşte okulların tatil edildiği iller

    Türkiye genelini etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışları okullarda da tatil haberlerini peş peşe getirdi. Valilikler tarafından yapılan açıklamada okulların 1 gün süreyle tatil edildiği duyuruldu. İşte son dakika kar tatili haberi.

    Peş peşe kar tatili haberleri geldi

    Türkiye'de kış mevsiminin etkisini göstermeye başlamasının ardından bazı illerde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

    KAR TATİLİ HABERLERİ GELMEYE BAŞLADI
    Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

    KARS'TA 1 GÜN TATİL
    Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Cuma günü (1) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

        Açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

        YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA
        Konya'da, kar yağışı nedeniyle 10 ilçe ile Meram'ın bazı mahallelerinde yüz yüze eğitime yarın için ara verileceği, hamile ve engelli kamu çalışanlarının izinli sayılacağı açıklandı.

        Kentte salı günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altınekin, Derebucak, Doğanhisar, Taşkent, Bozkır, Hüyük, Sarayönü, Ahırlı, Çumra ve Seydişehir ilçeleri ile Meram ilçesinin eskiden köy ve belde statüsünde olan bazı mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitime yarın için ara verileceği duyuruldu. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

            VAN'DA ERCİŞ KAYMAKAMLIĞI DUYURDU
            Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarım gün tatil edildi.

            Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle perşembe günü ilk ve orta dereceli bütün okulların tatil edildiği belirtildi.

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            Haberler Yaşam Kar yağışı başladı peş peşe kar tatili haberleri geldi! İşte okulların tatil edildiği iller
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