Kar yağışı başladı peş peşe kar tatili haberleri geldi! İşte okulların tatil edildiği iller

Türkiye'de kış mevsiminin etkisini göstermeye başlamasının ardından bazı illerde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
KAR TATİLİ HABERLERİ GELMEYE BAŞLADI
Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.
KARS'TA 1 GÜN TATİL
Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Cuma günü (1) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.