Hayvan sahipleri yine sorumsuz davrandı! Saldırgan köpekleri sokağa bıraktı!

Gündem, tehlikeli ve saldırgan ırk köpeklerin neden olduğu vahşetti. Bunun üzerine yeni tedbirler devreye girdi. Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırklarının 14 Ocak, yani yarına kadar kısırlaştırılması ve kayıt altına alınması zorunlu hale geldi.

Ancak bu ırk köpekleri olan hayvan sahipleri yine sorumsuzluğu seçti! Kısırlaştırma ve çip takma maliyeti yüzünden köpekleri sokağa terk etti. Edirne'deki barınakta, geçen ay 12 olan tehlikeli ırk köpeklerin sayısı 32'ye yükseldi! Uzmanlar "Saldırgan ırk köpeklerin sokağa bırakılması çok tehlikeli" dedi.

SON GÜN YARIN

Yarına kadar çip ve kısırlaştırma işlemi yaptırmayan hayvan sahiplerine 11 bin lira ceza kesilecek ve köpeklere el konulacak. Köpeği sokağa terk edenlere ise 30 bin lira ceza uygulanacak

İŞTE ÜCRETLER

Muayene: 150 TL Aşılar toplam: 1800 TL Kısırlaştırma: Erkek köpek 1500 TL, Dişi köpek 2000 TL Mikroçip: 150 TL

Adana'da Müne Bakaç'ın oğlu sokakta bulduğu Pitbull cinsi köpeği eve getirdi. Köpek, bir anda hırçınlaşınca polise haber verildi.

