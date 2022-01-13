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    DNA testi sonuçlandı! İşadamı ikizlerin biyolojik babası çıktı: Savunmasına savcılık bile şaştı kaldı

    İşadamı H.S.T, S. Ş.'ye dini nikah kıydı. Tüp bebek tedavisiyle doğan çocukları nüfusuna almadı. Olay mahkemeye taşındı. İkizlerin biyolojik babası çıkınca 'Spermim çalındı' diye dert yandı. Savcılık açıkladı:  Sperm taşınır mal değildir!

    Adli tüp!

    İzmir'de yaşayan H.S.T (61), 21 yıl önce eşinden boşandı. S. Ş.'ye (45) dini nikah kıydı. Erkek çocuk sahibi olmak isteyen H.S.T, doğacak çocukları resmi nikahın ardından nüfusuna alacağını konusunda sevgilisiyle anlaştı. Bunun üzerine Şensarı, işadamına ait spermlerle birlikte soluğu Kıbrıs'ta aldı! Bir tüp bebek mede çocukların erkek olması için embriyo seçimi yapıldı ve tedaviye başlandı.

    2015'te doğum yapan Ş., A. ve Y.'yi kucağına aldı. Ancak bebekleri nüfusuna almayan H.S.T., genç kadına şiddet uygulamaya başladı. Bunun üzerine S. Ş., 2018'de hem nafaka hem babalık hem de 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

    Mahkeme, DNA testini beklemeden her bir çocuğa aylık 2 bin lira nafaka bağladı. İki ay önce DNA örneği veren H.S.T ikizlerin babası çıktı! "Ş., spermlerimi çaldı" diye suç duyurusu yaptı! Savcılık, kararını açıkladı: Sperm, taşınır mal değildir. Ortada hırsızlık yok.

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