Burdur’da 3 yaşındaki Ayşenur’un şüpheli ölümü aydınlanıyor! Cani dayı tekme atmış
Burdur'da 3 yaşındaki Ayşenur K.'nın annesi küçük kızı uyandırmak için odasına geldi. Yatağında hareketsiz bir şekilde yattığını farkeden anne sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri minik Ayşenur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumun şüpheli bulunması üzerine anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç, gözaltına alındı. Dayı Hızır Tunç Ç, emniyetteki ifadesinde, Ayşenur'un gece ses çıkartarak gürültü oluşturduğunu ve bu nedenle tekme attığını itiraf etti.
13.01.2022 03:40
- Son Güncelleme: 13.01.2022 03:42
Dayı Hızır Tunç Ç, emniyetteki ifadesinde, Ayşenur'un gece ses çıkartarak gürültü oluşturduğunu ve bu nedenle tekme attığını itiraf etti.