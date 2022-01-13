Vav TV İzle
Haberler Yaşam Burdur’da 3 yaşındaki Ayşenur’un şüpheli ölümü aydınlanıyor! Cani dayı tekme atmış

Burdur’da 3 yaşındaki Ayşenur’un şüpheli ölümü aydınlanıyor! Cani dayı tekme atmış

Burdur'da 3 yaşındaki Ayşenur K.'nın annesi küçük kızı uyandırmak için odasına geldi. Yatağında hareketsiz bir şekilde yattığını farkeden anne sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri minik Ayşenur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumun şüpheli bulunması üzerine anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç, gözaltına alındı. Dayı Hızır Tunç Ç, emniyetteki ifadesinde, Ayşenur'un gece ses çıkartarak gürültü oluşturduğunu ve bu nedenle tekme attığını itiraf etti.

13.01.2022 03:40 - Son Güncelleme: 13.01.2022 03:42
Burdur’da 3 yaşındaki Ayşenur’un şüpheli ölümü aydınlanıyor! Cani dayı tekme atmış

Burdur'da 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan anne ve dayısı tutuklandı. Ayşenur'un babası, annesi ve anneannesinin ikinci eşinden DNA örneği alınacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burdur’da 3 yaşındaki Ayşenur’un şüpheli ölümü aydınlanıyor! Cani dayı tekme atmış

Burdur'da meydana gelen olayda 3 yaşındaki Ayşenur K., kendisini sabah uyandırmak isteyen annesine herhangi bir tepki vermedi.

Burdur’da 3 yaşındaki Ayşenur’un şüpheli ölümü aydınlanıyor! Cani dayı tekme atmış

Bunun üzerine anne Kader K.'nın ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri minik Ayşenur'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Burdur’da 3 yaşındaki Ayşenur’un şüpheli ölümü aydınlanıyor! Cani dayı tekme atmış

Durumun şüpheli bulunması üzerine anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç, gözaltına alındı.

Burdur’da 3 yaşındaki Ayşenur’un şüpheli ölümü aydınlanıyor! Cani dayı tekme atmış

Dayı Hızır Tunç Ç, emniyetteki ifadesinde, Ayşenur'un gece ses çıkartarak gürültü oluşturduğunu ve bu nedenle tekme attığını itiraf etti.

SON DAKİKA