Fransa Başkonsolosluğu'ndaki kafenin işletmecisi, İstanbul Başkonsolosu'nu dava etti (Yaşam haberleri)

İstanbul Beyoğlu'ndaki Fransa Başkonsolosluğu içinde bulunan kafenin işletmecisi Servet Bayram, Fransa Türkiye Büyükelçisi Herve Magro ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvın hakkında kira sözleşmesinin haksız şekilde feshedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bayram, "Haksızlığa uğradım. Adalete güveniyorum" dedi.

116 MİLYON DEVRETTİ

6 + Joker bilen çıkmayınca 116 milyon 108 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 126'şar bin lira, 4 bilenler bin 606'şar lira, 3 bilenler 112'şer lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

508 BİN LİRA DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 508 bin lira devretti. 5 bilenler 10 bin 339'ar, 4+1 bilenler 596'şar, 4 bilenler 47'şer, 3+1 bilenler 28'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak

TIPATIP SKANDAL

İstanbul'da yaşayan emekli doktor Mahmut Karaağaç'ın (92) evine 2 yıl önce haciz geldi. Hiç tanımadığı insanlara 10.6 milyon dolar borcu olduğunu öğrendi. Altında imzası bulunan senetleri görünce şok geçirdi! Şikayeti üzerine 3 şüpheli hakkında 15'er yıla kadar hapis istendi. Senet ve diğer belgeler de Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Senetteki imzaların, Karaağaç'a ait başka imzalardan aktarıldığı belirlendi. İmzaların taşınması ise şöyleydi: Belgelerde çizgisel hatların mevcut olduğu, yer yer yapıştırıcı bakiyeleri, kağıt lif kalkmaları gözlendi.

KAYBOLAN ÇİÇEKLER

Tarımve Orman Bakanlığı, nesli tehlike altında olan türler için seferberlik başlattı. 36 aylık bir projede hayvanların yanı sıra bitkilerin üzerine de çalışma yapılacağı açıklandı. Bin 800 türün tehlike altında olduğunu anlatan Prof. Dr. Hayri Duman, kaybolmaya yüz tutmuş bitkileri sıraladı:

BENLİ sığırkuyruğu sadece Çanakkale'de var.

MAKBERİNAŞKI Alanya Kalesi'nde yayılış gösteriyor.

ŞEFKAT YUVASI

Kırklareli'nde Meral ve Levent Bircan çifti, yıllarca çocuk sahibi olmak istedi. Ancak 42 yaşına gelen çift, bu amacına ulaşamadı. 6 yıl önce evlat hasretlerini gidermek için de haftanın belli günlerinde kentteki çocuk evlerini ziyaret ederek çocuklarla oyunlar oynadı. Tanıştıkları ve aralarında sevgi bağı oluşan Burak'ın "Baba beni bırakma" demesi, çifti duygulandırdı. Başvuruları uygun görülen Bircan çiftine, Burak ve kız kardeşi Neşe'ye koruyucu aile olmaları için onay çıktı. Çift, 6 yıldır 10 ile 12 yaşlarındaki iki kardeşin koruyucu ailesi...

VASİYETİMDİR

Avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı tarafından kurşunlandı. Sanki öldürüleceğini hissetmiş gibi vasiyetini kaleme almıştı: Eğer bana bir şey olursa, mutlaka davama sahip çıkın. Her zaman güçsüz kadınların yanında olun. Kredi borçlarımı dert etmeyin. Çünkü bunun için hayat sigortam var. Kimseye yük olmasın.

DOKTORUN SIR ÖLÜMÜ

İstanbul Ataköy'de Dr. Mehmet Can Kızıl'ın, yalnız yaşadığı evde 3 gün önce öldüğü anlaşıldı. Cep telefonu, masasındaki alkol şişeleri ile ne olduğu belirsiz kimyasal madde incelemeye alındı.

KATİL BEN

Siirt'te İsmail Fırat, 19 yıl önce elini kana buladı. İki kardeşi öldürüp kaçtı. Sahte kimlikle saklandı. Ancak dedektifler, yüzündeki ben üzerinden araştırma yaptı. Caniyi İstanbul Ataşehir'de yakaladı.