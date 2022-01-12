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    • Yaşam
    • 12.01.2022 19:23
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    • 12.01.2022 19:27
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    Ankara'da lise öğrencisi Helin Doğan kapısı açık minibüsten düştü! O anlar kamerada

    Son dakika haberleri... Ankara'da lise öğrencisi Helin Doğan hareket halindeki minibüsten düştü. Hareket halindeyken kapısı açık olan minibüsün şoförü gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    DHA
    Liseli Helin kapısı açık minibüsten düştü

    Ankara'nın Mamak ilçesinde, 15 yaşındaki lise öğrencisi Helin Doğan hareket halindekii kapısı açık minibüsten düşerek ağır yaralandı.

    MİNİBÜS KAPISI AÇIK HAREKET ETTİ
    Olay, dün, Mamak ilçesinde Natoyolu Caddesi'nde meydana geldi. Kızılay yönünde giden Haydar Vural yönetimindeki dolmuş, bir süre kapısı açık halde ilerledi.

    MİNİBÜSTEN DÜŞEN LİSE ÖĞRENCİSİ AĞIR YARALANDI
    Bu sırada ayakta yolculuk yapanlar arasında yer alan Helin Doğan, açık kapıdan düştü. Aracın üzerinden geçtiği Helin Doğan, ağır yaralandı.

    Helin Doğan, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.

        SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI
        Dolmuş şoförü Haydar V., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Haydar V., savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlikteki sorgusunda kapının açık olduğunu fark etmediğini söyleyen Haydar V., 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



        Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde, dolmuşun kapısı açık şekilde ilerlerken, Helin Doğan'ın araçtan düştüğü ve aracın altında kaldığı görüldü.

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        Haberler Yaşam Ankara'da lise öğrencisi Helin Doğan kapısı açık minibüsten düştü! O anlar kamerada
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