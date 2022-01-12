Ankara'da lise öğrencisi Helin Doğan kapısı açık minibüsten düştü! O anlar kamerada

Ankara'nın Mamak ilçesinde, 15 yaşındaki lise öğrencisi Helin Doğan hareket halindekii kapısı açık minibüsten düşerek ağır yaralandı.
MİNİBÜS KAPISI AÇIK HAREKET ETTİ
Olay, dün, Mamak ilçesinde Natoyolu Caddesi'nde meydana geldi. Kızılay yönünde giden Haydar Vural yönetimindeki dolmuş, bir süre kapısı açık halde ilerledi.
MİNİBÜSTEN DÜŞEN LİSE ÖĞRENCİSİ AĞIR YARALANDI
Bu sırada ayakta yolculuk yapanlar arasında yer alan Helin Doğan, açık kapıdan düştü. Aracın üzerinden geçtiği Helin Doğan, ağır yaralandı.
Helin Doğan, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.