Eyüpsultan'da kontrolden çıkan kamyonet gecekondunun çatısına uçtu

O esnada gecekondu içerisinde bulunan Mustafa Doğan Melikoğlu kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kamyonet sürücüsü Yaşar Kurt ve Hamza Koç yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Yaşart Kurt ve Hamza Koç itfaiye ekipleri tarafından kamyonet içerisinden çıkarıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.