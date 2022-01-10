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    • Yaşam
    • 10.01.2022 11:05
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    • 10.01.2022 11:11
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    SON DAKİKA: Şüpheli ölüm: Kocaeli Körfez'de 23 yaşındaki genç kız yedinci kattan yere düştü! 3 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberleri... Kocaeli Körfez İlçesinde henüz 23 yaşında olduğu öğrenilen Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Sedefnur Çağlar, arkadaşına ait 7. kattaki evin penceresinden yere düştü. Ağır yaralanan genç kızın tedavisi devam ederken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

    Genç kızın şüpheli ölümü

    Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki bir binanın 7. katının balkonundan genç bir kız düştü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

    Sabah'ın haberine göre; Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıfta öğrenim gördüğü öğrenilen 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar, erkek arkadaşına ait 7. kattaki dairenin balkonundan aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genç kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

    Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

    3 KİŞİ GÖZALTINDA
    Olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri, olayın meydana geldiği evde kiracı olarak oturan, Çağlar'ın Özel Harekât Polisi olan erkek arkadaşı A.B, onun ev arkadaşı olan Çevik Kuvvet Polisi O.Ç'yi ve olay esnasında evde bulunan O.Ç'nin ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı gözaltına alındı. Polis olayın kaza olup olmadığını çok yönlü araştırıyor.
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    KAD-SİS
    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Şüpheli ölüm: Kocaeli Körfez'de 23 yaşındaki genç kız yedinci kattan yere düştü! 3 kişi gözaltına alındı
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